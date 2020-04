Life

Λάκης Γαβαλάς στον ΑΝΤ1: η “φυλακή” λόγω κορονοϊού είναι… υπερλουσάτη! (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το διάστημα του εγκλεισμού του λόγω οφειλών και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα γεγονότα μετά την εκδήλωση της πανδημίας.