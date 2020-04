Υγεία - Περιβάλλον

The Economist: σύντομα έτοιμο το τεστ αντισωμάτων για τον κορονοϊό

Τι αναφέρεται σε ανάλυση για την πρόοδο των επιστημόνων, αλλά και για την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών οδών στην εφαρμογή μέτρων που ακολούθησαν κάποιες χωρες.

Ανάλυση η οποία εξηγεί συνοπτικά τα επιστημονικά χαρακτηριστικά ενός τεστ αντισωμάτων και καλεί για τη συνετή χρήση του, κάνει ο Economist.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, στο άρθρο επισημαίνεται ότι η ύπαρξη ενός τεστ το οποίο θα είναι σε θέση να εντοπίσει αν το άτομο έχει νοσήσει από τον Covid-19 -και ενδεχομένως να έχει ανοσία σε αυτόν-είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν αυτά τα άτομα τα οποία θα μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους χωρίς να διακινδυνεύουν να μεταδώσουν τον ιό, γεγονός ζωτικής σημασίας, ιδίως για γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Μακροπρόθεσμα, το τεστ αυτό θα βοηθήσει στο να υπάρξει μια συνολική εικόνα για τη διασπορά του ιού στον πληθυσμό και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν έχει επιτευχθεί ανοσία της αγέλης. Τεστ αυτού του τύπου έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα ενώ αρκετές δυτικές κυβερνήσεις έχουν αγοράσει εκατομμύρια τεστ από την Κίνα. Έχουν αναπτυχθεί και άλλα τεστ παγκοσμίως, αλλά δεν έχει δοθεί έγκριση για ευρεία χρήση για κανένα από αυτά, αφού απαιτούνται μεγάλης κλίμακας δοκιμές ώστε να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Το ζήτημα που τίθεται όμως είναι η δεδομένη μεγάλη ζήτηση αυτών των τεστ από το κοινό -το οποίο θα επιθυμεί να γνωρίζει την κατάσταση του ανοσοποιητικού του. Προτεραιότητα στα τεστ αυτά θα έχουν λογικά οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εκπαιδευτικοί, οι αστυνομικοί κλπ. Το επόμενο βήμα, μετά την εξέταση και προστασία των προαναφερόμενων επαγγελματικών ομάδων, θα είναι η εξέταση του πληθυσμού, με κύριο στόχο την καταγραφή της πορείας της επιδημίας, ήτοι ο εντοπισμός των «σιωπηλών» μολύνσεων και οι επιπτώσεις του για την ανοσία της αγέλης. Σημαντική, αναφέρει ο αρθρογράφος, είναι η προσέγγιση της Ισλανδίας η οποία εξετάζει ευρέως τον πληθυσμό της. Εκεί, διαπιστώνονται πολλά περισσότερα κρούσματα μεταξύ των νέων -σε σύγκριση πχ με την Ολλανδία που εξετάζει μόνο όσους νοσούν βαριά. Μάλιστα, το 50% των θετικών κρουσμάτων στην Ισλανδία, ήταν εντελώς ασυμπτωματικό.

Η μαζική εξέταση του πληθυσμού θα είναι επίπονη αφού θα αφορά την αιμοληψία και ανάλυση αποτελεσμάτων εκατομμυρίων ανθρώπων αλλά, σχολιάζεται σε υπότιτλο του άρθρου, στην προκειμένη περίπτωση «η σιωπή δεν είναι χρυσός». Η Γερμανία έχει ήδη ανακοινώσει ότι, εντός Απριλίου, θα ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας εξέταση 100 χιλιάδων ατόμων. Όσοι έχουν ανοσία στον ιό θα παίρνουν μια βεβαίωση που θα τους απαλλάσσει από τους περιορισμούς.