Ερντογάν για κορονοϊό: η μεγαλύτερη απειλή είναι η απαισιοδοξία!

"Συνεχίζουμε τον αγώνα με έξυπνες, ισορροπημένες και ρεαλιστικές κινήσεις χωρίς πανικό" ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

"Είμαστε σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, αλλά αυτό για εμάς δεν είναι αρκετό. Η μεγαλύτερη απειλή κατά του αγώνα για την εξάλειψη του κορονοϊού είναι η απαισιοδοξία," δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόμενος μέσω τηλεδιάσκεψης προς τους δημάρχους που έχουν εκλεγεί με τη σημαία του κόμματος του, Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

"Δείξαμε ότι η Τουρκία στέκεται στα πόδια της, εκεί που τα συστήματα ακόμα και ανεπτυγμένων χωρών καταρρέουν," είπε και πρόσθεσε "εμείς υιοθετήσαμε μια προσέγγιση με ευαισθησία αμέσως μόλις ξέσπασε η επιδημία. Προχωρήσαμε εφαρμόζοντας τις προτάσεις που λάβαμε από τους αρμόδιους ειδικούς στο θέμα αυτό, όχι από εκείνους που εκφράζουν γνώμες με δογματικό τρόπο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης," είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

"Συνεχίζουμε τον αγώνα με έξυπνες, ισορροπημένες και ρεαλιστικές κινήσεις χωρίς πανικό. Με τη βοήθεια του Θεού, η Τουρκία έχει τη δύναμη και την ικανότητα να ξεπεράσει αυτή την επιδημία. Το έθνος μας θα ξεπεράσει αυτή την κρίση, όπως έκανε και με άλλες στο παρελθόν," τόνισε ο πρόεδρος Ερντογάν ενώ εντείνονται οι εκκλήσεις τόσο από τον Τουρκικό Ιατρικό Σύλλογο (ΤΤΒ) όσο και από τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία.

Ο Ιμάμογλου μάλιστα έχει ζητήσει επίμονα να επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Κωνσταντινούπολη, που σύμφωνα με τα στοιχεία αποτελεί έως τώρα το επίκεντρο της επιδημίας με 8.852 κρούσματα και 117 θανάτους από τον κορονοϊό.



Το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία, ?79 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 356 συνολικά. Το 82% των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες είναι άνω των 60 ετών. Παράλληλα, διαγνώστηκαν με τον ιό άλλοι 2.500 άνθρωποι σήμερα, με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να φτάνει τις 18.135.