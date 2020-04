Κόσμος

ΗΠΑ: Αγνοούνται δύο μέλη της οικογένειας Κένεντι

Διεξάγονται εντατικές έρευνες από το βράδυ της Πέμπτης από την αστυνομία, την ακτοφυλακή και την πυροσβεστική.

Δύο μέλη της οικογένειας Κένεντι, η εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι και ο μικρός της γιος, αγνοούνται από την Πέμπτη μετά από μια διαδρομή τους με κανό, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν, σε μια ακόμη τραγωδία στην πιο διάσημη πολιτική δυναστεία στις ΗΠΑ.

Η Μέιβ Κένεντι Μακκίν, 40 χρονών και ο γιος της Γκιντεόν, 8 χρονών, δεν επέστρεψαν την Πέμπτη από ένα ταξίδι τους στο Τσέζαπικ Μπέι, δήλωσε ο Χόγκαν, ανακοινώνοντας τα «άσχημα νέα» σε δημοσιογράφους. «Διεξάγονται εντατικές έρευνες από το βράδυ της Πέμπτης από την αστυνομία, την ακτοφυλακή και την πυροσβεστική», τόνισε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Άνι Άρουντελ τόνισε ότι έλαβε κλήση την Πέμπτη περίπου στις 16:30 τοπική ώρα, με αναφορά για δύο ανθρώπους σε ένα μικρό κανό ή καγιάκ στο Τσέζαπικ Μπέι. Διασώστες έφτασαν στην περιοχή και ξεκίνησαν οι έρευνες. Περίπου στις 19:00, τοπική ώρα, βρέθηκαν το καγιάκ και κουπιά, αλλά όχι οι αγνοούμενοι, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Μέιβ είναι η κόρη της Κάθλιν Κένεντι Τάουνσεντ, μεγαλύτερης κόρης του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Κένεντι, που δολοφονήθηκε το 1968 και ανιψιά του τέως προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, που δολοφονήθηκε το 1963. Η οικογένεια Κένεντι, μια από τις μεγάλες οικογένειες της αμερικανικής πολιτικής ζωής, έχει βιώσει πολλές τραγωδίες.

Ο Τζον Φ. Κένεντι (JFK) που διετέλεσε για τρία χρόνια πρόεδρος των ΗΠΑ δολοφονήθηκε στο Ντάλας στις 22 Νοεμβρίου 1963.

Τον Ιούνιο του 1968, ο μικρότερος αδερφός του Ρόμπερτ, με πιθανότητες να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες.

Ένας από τους γιους του Ρόμπερτ Κένεντι, ο Ντέιβιντ, πέθανε σε ηλικία 28 ετών από υπερβολική δόση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο στη Φλόριντα το 1984. Το 1999, ο γιος του JFK σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του Κάρολιν και την αδελφή του Λορέν σε συντριβή αεροσκάφους στη Μασαχουσέτη. Η Σίρσα Κένεντι Χιλ, εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι, επίσης πέθανε πέρσι, σε ηλικία 22 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.