Κόσμος

Κορονοϊός: η Κίνα τίμησε τους νεκρούς από την επιδημία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηρήθηκαν τρία λεπτά σιγής σε όλη την Κίνα στη μνήμη όσων πέθαναν από την επιδημία covid-19, περιλαμβανομένων των γιατρών και των νοσηλευτών.

Η Κίνα τίμησε σήμερα τους χιλιάδες «μάρτυρες» που πέθαναν από την επιδημία του κορονοϊού, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα και να ακυρώνεται κάθε ψυχαγωγική εκδήλωση.

Η ημέρα αυτή συνέπεσε με την έναρξη της ετήσιας γιορτής Τσινγκ Μινγκ κατά τη διάρκεια της οποίας εκατομμύρια Κινέζοι τιμούν τους προγόνους τους. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ημερομηνίες του παραδοσιακού κινεζικού νέου έτους, με εκατομμύρια οικογένειες να πηγαίνουν στους τάφους των προγόνων τους να τους προσφέρουν λουλούδια και να καίνε θυμίαμα.

Στις 10:00 ώρα Πεκίνου (05:00 ώρα Ελλάδας) τηρήθηκαν τρία λεπτά σιγής σε όλη την Κίνα στη μνήμη όσων πέθαναν από την επιδημία, περιλαμβανομένων των γιατρών και των νοσηλευτών. Τα αυτοκίνητα, τα τρένα και τα πλοία ήχησαν τις κόρνες τους, ενώ ακούστηκαν και οι σειρήνες της αεράμυνας. Στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στο Πεκίνο ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και άλλοι πολιτικοί αξιωματούχοι τίμησαν τους νεκρούς μπροστά από τη σημαία της χώρας, με λευκά άνθη στο στήθος τους, σύμβολο του πένθους, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την επιδημία του κορονοϊού έχουν πεθάνει περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην ηπειρωτική Κίνα από τον Δεκέμβριο όταν πρωτοεμφανίστηκε στην επαρχία Χουμπέι η ασθένεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Υγείας. Στην Ουχάν, πρωτεύουσα της Χουμπέι και επίκεντρο της επιδημίας, όλα τα φανάρια στους δρόμους έγιναν κόκκινα στις 10:00 και σταμάτησε η κυκλοφορία των οχημάτων επί τρία λεπτά.

Περίπου 2.560 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη αυτή των 11 εκατομμυρίων από τον ιό SARS-CoV-2, περισσότερο από το 75% των θανάτων λόγω του κορονοϊού στην Κίνα. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο Λι Ουενλιάνγκ, ο νεαρός γιατρός τον οποίο αρχικά η αστυνομία της Ουχάν είχε επιπλήξει κατηγορώντας τον ότι «διασπείρει φήμες» όταν προσπάθησε να ενημερώσει τις αρχές για την επικίνδυνη ασθένεια.

Έκτοτε η covid-19 έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και έχει μολύνει περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ έχει προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 5.000. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών στις ΗΠΑ πλέον είναι τριπλάσιος από αυτόν που καταγράφηκε στην Κίνα. Ωστόσο στην Ουχάν οι εκδηλώσεις καθαρισμού των τάφων που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της γιορτής Τσινγκ Μινγκ έχουν απαγορευθεί τουλάχιστον ως τις 30 Απριλίου.

Ασυμπτωματικά κρούσματα

Από χθες Παρασκευή ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Κίνα ανερχόταν σε 81.639, με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας να καταγράφει 19 νέα κρούσματα. Δεκαοκτώ κρούσματα αφορούσαν ταξιδιώτες από το εξωτερικό και το δέκατο ένατο έναν άνθρωπο στην Ουχάν, έναν ασθενή ο οποίος μέχρι πρότινος δεν εμφάνιζε συμπτώματα.

Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς εμφανίζουν λίγα σημάδια της μόλυνσης, όπως πυρετός ή βήχας, και δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο απολογισμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εφόσον η κατάστασή τους δεν εξελιχθεί. Ωστόσο μπορούν να μεταδώσουν την covid-19 και η κινεζική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει για ενδεχόμενες τοπικές μολύνσεις αν δεν παρακολουθούνται προσεκτικά αυτοί οι ασυμπτωματικοί ασθενείς. Ως την Παρασκευή στην Κίνα είχαν αναφερθεί 64 νέοι ασυμπτωματικοί ασθενείς, ανάμεσά τους 26 άνθρωποι που επέστρεψαν στη χώρα από το εξωτερικό. Πλέον ο συνολικός αριθμός των ασυμπτωματικών ασθενών υπό ιατρική παρακολούθηση ανέρχεται σε 1.030.