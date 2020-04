Κοινωνία

Κορονοϊός: Παρατείνεται η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας

Μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποτροπή της διασποράς του ιού.

Μέχρι τις 06:00 της 27ης Απριλίου παρατείνεται το μέτρο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, ανακοίνωσε κατά τη σημερινή ενημέρωση ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Η ενότητα, η αποφασιστικότητα και η πειθαρχία που έχει δείξει μέχρι σήμερα η ελληνική κοινωνίας, μας έχει επιτρέψει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία από τις περισσότερες άλλες χώρες», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Το αποτέλεσμα όμως αυτό», επεσήμανε περαιτέρω, «μπορεί σε ελάχιστες ώρες αλλά και ημέρες να ανατραπεί» και υπογράμμισε πως για να διασφαλιστεί χρειάζεται να εξακολουθούμε να τηρούμε τα μέτρα με την ίδια επιμονή και υπομονή.