Life

“Corona”: η πρώτη ταινία για τον κορονοϊό που “θερίζει” τον πλανήτη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο σκηνοθέτης της ταινίας για το περιεχόμενο της, την αρχική ιδέα και το στοιχείο του ρατσισμού που αποτελεί την βάση της.