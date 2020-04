Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Περίπου 3.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα καταγραφήκαν μέσα σε 24 ώρες.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3.000 για να ανέλθουν σε 23.934 σήμερα.

Οι θάνατοι που σχετίζονται με τον Covid-19 αυξήθηκαν κατά 76 και πλέον οι νεκροί έφθασαν τους 501 στη χώρα, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Τις τελευταίες 24 ώρες διεξήχθησαν 19.664 διαγνωστικοί έλεγχοι αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ελέγχων που έχουν γίνει μέχρι τώρα για τον κορονοϊό στην Τουρκία σε 161.380, δήλωσε ο υπουργός Υγείας.