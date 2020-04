Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Νέα υπηρεσία στο Messenger

Η υπηρεσία που δημιούργησε το Facebook εν μέσω κορονοϊού.

Το Facebook δημιούργησε μία νέα αυτόνομη εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων Messenger για επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop) με λειτουργικά συστήματα Windows και MacOS. Οι εφαρμογές βιντεοδιασκέψεων, όπως το Zoom, το Webex και το Teams, γνωρίζουν τελευταία εκρηκτική ανάπτυξη -και στην Ελλάδα- λόγω της πανδημίας και της εξ ανάγκης μαζικής τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, τηλεϊατρικής και εν γένει online επικοινωνίας από το σπίτι.

Όπως ανακοίνωσε το Facebook, τον Μάρτιο υπήρξε πάνω από 100% αύξηση στη χρήση Messenger για βιντεοκλήσεις και ακουστικές κλήσεις. Οι νέες εφαρμογές για Windows και MacOS δίνουν πρόσθετες δυνατότητες για τους επιτραπέζιους υπολογιστές των χρηστών, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν δωρεάν σε μία μεγάλη οθόνη απεριόριστες ομαδικές βιντεοδιασκέψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» τις νέες εφαρμογές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα Microsoft Store και Mac App Store. Οι συνομιλίες (chats) μέσω επιτραπέζιου υπολογιστή θα συγχρονίζονται αυτόματα με τις συνομιλίες μέσω της αντίστοιχης κινητής εφαρμογής. Η κινητή εφαρμογή (mobile app) Facebook Messenger είχε κυκλοφορήσει το 2011 και είχε αποκτήσει έξτρα δυνατότητες βιντεοκλήσεων το 2016.