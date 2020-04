Πολιτική

Σακελλαρόπουλου: η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας αφιερωμένη σε όσους δίνουν τη μάχη...

Το δικό της “ευχαριστώ” στέλνει σε γιατρούς, νοσηλευτές και επιστήμονες, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

«Αφιερώνουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις Ελληνίδες και στους Έλληνες επιστήμονες, ερευνητές, γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς που δίνουν τη μάχη κατά του κορονοϊού εντός και εκτός Ελλάδας», τονίζει η κα Σακελλαροπούλου, σε ανάρτησή της στο Twitter. «Νιώθουμε υπερήφανοι και τους ευχαριστούμε», προσθέτει η κ. Σακελλαροπούλου.

Μάλιστα, η ανάρτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας συνοδεύεται από ένα σχετικό video:





Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει αύριο, Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 11:00, τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προκειμένου να την ενημερώσει για τις εξελίξεις στα θέματα Δημόσιας Υγείας και για τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας.