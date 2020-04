Υγεία - Περιβάλλον

Ο Γιώργος Δάικος στον ΑΝΤ1 για το φάρμακο που “σταματά” τον κορονοϊό (βίντεο)

Τι λέει ο Ομ. Καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ για την αποτελεσματικότητα του. Τι προτείνει για την άρση των περιοριστικών μέτρων.