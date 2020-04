Οικονομία

Forbes: οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη το 2020

Πώς η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, και τη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη το 2020. Δεν είναι τυχαίο ότι το Forbes μέτρησε 58 δισεκατομμυριούχους λιγότερους σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά και 226 λιγότερους σε σύγκριση με μόλις 12 ημέρες νωρίτερα, όταν ξεκίνησε η σύσταση της λίστας.

Παράλληλα από όσους διατήρησαν τη θέση τους στην κατάταξη των πλουσιότερων του πλανήτη, το 51% είναι "φτωχότεροι” σε σύγκριση με το προηγούμενο έτους. Σημειώνεται ότι η φετινή λίστα συμπεριλαμβάνονται συνολικά 241 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και επτά που μοιράζονται την περιουσία τους με τον σύζυγο, τον αδελφό ή κάποιο παιδί.

Ο Τζεφ Μπέζος παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη για τρίτη διαδοχική χρονιά με τη συνολική του περιουσία να ανέρχεται σε 113 δισ. δολάρια. Στη δεύτερη θέση παραμένει ο Μπιλ Γκέιτζ, ακολουθούμενος από τον μεγιστάνα του κλάδου ειδών πολυτελείας Μπερνάρντ Άρλοντ, ο οποίος κατάφερε να υποσκελίσει τον Γουόρεν Μπαφέτ και να αναρριχηθεί στην τρίτη θέση για πρώτη φορά.

Στις γυναίκες, την πρώτη θέση κατέχει η Άλις Γουόλτον, κληρονόμος της οικογένειας της Γουόλμαρτ, που βρίσκεται στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με περιουσία 54,4 δισ. δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 267 άτομα που περιλαμβάνονταν στην περσινή λίστα, έχουν πλέον βγει από αυτήν, καθώς οι δραστηριότητές τους επλήγησαν. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες αποχωρήσεις είναι αυτή του Άνταμ Νιούμεν. Στη λίστα της Forbes υπάρχουν όμως και 278 νεοεισερχόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Zoom Video Communications Eric Yuan.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η χώρα με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, διαθέτοντας συνολικά 614 εκπροσώπους στη λίστα του Forbes. Αντιθέτως, παρούσα στη φετινή λίστα του Forbes είναι και η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, με συνολική περιουσία 1 δισ. δολαρίων.