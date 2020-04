Life

Κορονοϊός: Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέα ενημερωτική καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.

Στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υλοποιεί την ενημερωτική καμπάνια “Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές”.

Η νέα αυτή προσπάθεια εντάσσεται στη συνολική καμπάνια “Μένουμε Σπίτι”, που πραγματοποιείται με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον νέο ιό.

Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάστηκε σήμερα νέο τηλεοπτικό σποτ, το οποίο αναδεικνύει την προσφορά όλων όσοι εργάζονται με περισσή αυταπάρνηση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά και να φροντίζουν για την προστασία εκείνων που μένουν στο σπίτι - που και αυτοί με την σειρά τους επιδεικνύουν επιμονή και υπομονή.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε: «Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές! Το νέο μας βίντεο για όλους τους περήφανους Έλληνες που προσπαθούν με συνέπεια!

Η πρωτόγνωρη περίοδος που διανύουμε έχει ένα ρόλο για όλους μας. Έναν ρόλο που αν παίξουμε όπως πρέπει, με ευαισθησία, αλλά και με δύναμη, θα μας οδηγήσει στο τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου.

Στην πατρίδα μας, εμείς οι Έλληνες με τη στάση μας, γινόμαστε παράδειγμα για όλον τον κόσμο, σε μια συγκυρία που δυστυχώς παραδοσιακές δυνάμεις του πλανήτη έδειξαν ανέτοιμες για μία τέτοια δοκιμασία.

Και αυτό θέλει να αναδείξει με την καμπάνια της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μία αποτύπωση της πραγματικότητας, και ταυτόχρονα ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους μας. που στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να ξεπεράσουμε την πανδημία. Με σύνεση και σοβαρότητα, με αυταπάρνηση και γενναιότητα, κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει. Μέσα στο σπίτι οι περισσότεροι, εκεί έξω, όπου χρειαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι.

Κυρίως, είναι μία καμπάνια που δείχνει ότι όταν στεκόμαστε ενωμένοι, είμαστε ικανοί για το καλύτερο. Και αν συνεχίσουμε να κάνουμε το σωστό, δεν θα αργήσει η μέρα, που θα βγούμε από αυτή τη μεγάλη δυσκολία, και θα βγούμε νικητές».