Αθλητικά

Άγρια οπαδική επίθεση με ρόπαλα και σιδερολοστούς σε οδηγό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με σιδερολοστούς και ρόπαλα σε άντρα που επέβαινε σε αυτοκίνητο.

Μία ακόμη επίθεση με οπαδικό κίνητρο σημειώθηκε μετά τις 9:00 το βράδυ στην περιοχή Πυλαιώτικα, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με σιδερολοστούς και ρόπαλα σε άντρα που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Ο οδηγός του τραυματίστηκε ελαφρά και προκλήθηκαν φθορές στο όχημα ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες πρόλαβαν να απομακρυνθούν στη θέα των δραστών. Οι τέσσερις από τους δράστες διέφυγαν με δίκυκλα και οι άλλοι τέσσερις έφυγαν πεζοί, αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητο τους.

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει ήδη σε ταυτοποιήσεις ατόμων που φαίνεται ότι συμμετείχαν στην επίθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 23χρονο κι έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Τα κίνητρα της επίθεσης φαίνεται πως είναι οπαδικά και γι' αυτό άλλωστε η αστυνομική έρευνα διεξάγεται από την υποδιεύθυνση αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης.