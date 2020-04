Πολιτική

Μητσοτάκης για τουρισμό: χτίσαμε απόθεμα εμπιστοσύνης για γερά θεμέλια το 2021

Οι εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού για την φετινή σεζόν και τα εύσημα για την ευρηματική καμπάνια "Greece from home".

Οι σημαντικές επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 στον τουρισμό και οι προοπτικές της δυναμικής επανεκκίνησης, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου.

Στην αρχή της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Θα κάνουμε μία συνολική συζήτηση για τις προοπτικές του κλάδου του τουρισμού για τη σεζόν που μας έρχεται, αλλά και για το 2021. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στον τουρισμό θα είναι σημαντικές.

Ο δικός μας στόχος για το 2020 είναι να περιορίσουμε, όσο το δυνατόν, τις αρνητικές συνέπειες λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρηστικό μας προϊόν έχει μία ιδιαιτερότητα, ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών έρχεται στην Ελλάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό όμως, ότι η χώρα έχει καταφέρει και έχει χτίσει, κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης αυτής της υγειονομικής κρίσης, ένα σημαντικό απόθεμα εμπιστοσύνης, το οποίο θα μας επιτρέψει, πιστεύω, να διαμορφώσουμε την καλύτερη δυνατή στρατηγική για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε από τη φετινή σεζόν, αλλά και για να βάλουμε τα θεμέλια για μία πολύ καλύτερη σεζόν το 2021.

Ξέρετε ότι έχουμε δράσει γρήγορα για να στηρίξουμε τη χειμερία νάρκη των επιχειρήσεων και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και τους εργαζόμενους. Και θα στηρίξουμε φυσικά και τη δική σας εργασία με νέες, καινοτόμες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι το “Greece From Home” -και θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές- είναι πραγματικά μία παγκόσμια καινοτομία, η οποία αναδεικνύει την ευρηματικότητα της Ελλάδος στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και ο σκοπός μας είναι να καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα για πολιτικές οι οποίες θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στον κλάδο του τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αποτίμηση της πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον τουριστικό τομέα, τονίστηκε ότι κυβερνητική προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός, κατά το δυνατόν των αρνητικών συνεπειών και η στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου και των εργαζομένων, αλλά και ο σχεδιασμός για τις προοπτικές του τουρισμού στη χώρα μας μετά το τέλος της πανδημίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου, Άκης Σκέρτσος, ο Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων Σωτήρης Τσιόδρας, η Γενικής Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων, Βίκυ Λοϊζου, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου, Δημήτρης Σκάλκος, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ο Επικεφαλής Δημιουργικού Σχεδιασμού, Steve Vranakis, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ευτύχης Βασιλάκης, το μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΕ, Ιωάννης Παράσχης.