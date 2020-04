Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πως θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Οδηγίες από γεωπόνους για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες προβλέπεται για την Παρασκευή.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Γλοιοσπόριο ή Παστέλα ή ανθράκωση που προκαλείται από το παθογόνο Gloeosporium olivarum.

Ενδημεί στη δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και στο Ιόνιο εξαιτίας των υψηλότερων βροχοπτώσεων, των ήπιων σχετικά θερμοκρασιών και της υψηλής σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Το παθογόνο διαχειμάζει στους μουμιοποιημένους καρπούς και μεγάλο πρόβλημα προκαλούν αυτοί που έχουν παραμείνει στο δένδρο. Οι πρωτογενείς μολύνσεις προκαλούνται κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων βροχοπτώσεων. H ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του μύκητα, καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναμικό ανάπτυξης του εμφανίζει έξαρση. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 12-25? C, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλή υγρασία.

Συστάσεις: Οι συνθήκες της τρέχουσας περιόδου είναι ευνοϊκές για μολύνσεις. Συνιστάται η αντιμετώπιση των ασθενειών με 1-2 προληπτικούς ψεκασμούς με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση (στη 2η περίπτωση μετά από μολυσματική βροχόπτωση), σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και το αργότερο στο κρόκιασμα ανθέων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: