Κόσμος

Μέρκελ για κορονοϊό: εύθραυστη η κατάσταση όσο δεν υπάρχει εμβόλιο

Η Γερμανίδα καγκελάριος κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα περιορισμού.

«Η κατάσταση είναι εύθραυστη, ζούμε με τον ιό», δήλωσε η Καγκελάριος Άκγελα Μέρκελ και κάλεσε τους πολίτες, παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα περί εξομάλυνσης της επιδημιολογικής καμπύλης του κορονοϊού, να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα περιορισμού.

«Οι νέοι αριθμοί μας δίνουν επιφυλακτικά λόγους αισιοδοξίας. Και είμαι πολύ χαρούμενη με την εξέλιξη. Αλλά δεν πρέπει θεωρούμε ότι υπάρχει ασφάλεια. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε έτσι γρήγορα ό,τι πετύχαμε ως τώρα. Ας μην φερθούμε με απερισκεψία», τόνισε η Καγκελάριος ενόψει και των εορτών του Πάσχα και επισήμανε ότι ακόμη είναι άγνωστο ποια επίδραση θα έχει στην εξάπλωση του κορονοϊού ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών.

«Όσο δεν υπάρχει εμβόλιο, ζούμε με τον ιό και ισχύουν όσα έχουμε πει - αποστασιοποίηση, καλή υγιεινή, όχι χειραψίες» , πρόσθεσε και έκανε γνωστό ότι η κατάσταση θα αξιολογηθεί την επόμενη Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων.

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι περίοδος σημαντικών διαβουλεύσεων, μεταξύ άλλων και σχετικά με ενδεχόμενη άρση κάποιων περιορισμών», ανέφερε και παρέπεμψε στην μελέτη της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών η οποία εκπονείται, όπως διευκρίνισε, όχι μόνο από γιατρούς, αλλά και από ψυχολόγους και κοινωνιολόγους και θα αποτελέσει τη βάση των περαιτέρω αποφάσεων.