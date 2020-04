Υγεία - Περιβάλλον

Πως μπορούμε να προστατευτούμε ψυχικά από τον κορονοϊό;

Γράφει η Δρ Ελίνα Γκίκα, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια διαβήτη, Διευθύντρια Τμήματος Ψυχικής Υγείας & Ψυχολογικής Υποστήριξης, ΜΗΤΕΡΑ.

Όσο εστιάζουμε τις τελευταίες εβδομάδες στο να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα από τον διάσημο σε όλους μας κορωνοϊό COVID-19 (και σωστά πράττουμε) πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι εξίσου αναγκαίο να αναγνωρίσουμε το συναισθηματικό βάρος που κουβαλάμε όλοι μας. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την απειλή της ασθένειας αλλά και την απώλεια της καθημερινής μας ζωής όπως τη γνωρίζαμε! Αν νιώθεις θλίψη, πένθος, σκέψου ότι δεν είσαι μόνος!

Μένουμε σπίτι για να επιστρέψουμε όλοι όσο το δυνατόν συντομότερα στην κανονική μας ζωή! Θα περάσει! Πρόκειται για κάτι παροδικό!

Παρότι η ζωή δεν είναι σχεδόν πάντα ασφαλής και προβλεπόμενη, το παρόν διάστημα για πολλούς από τους συνανθρώπους μας δημιουργεί στρες και συναισθηματική δυσφορία. Όλοι αναρωτιούνται:«Πώς θα με επηρεάσει ο Κορωνοϊός; Θα αρρωστήσω εγώ ή κάποιος που αγαπώ; θα τα καταφέρουμε να βγούμε αλώβητοι;

Χάσαμε την ελευθερία μας!

Η δυνατότητα να επιλέγουμε οι ίδιοι τις ενέργειές μας είναι μια βασική ψυχολογική ανάγκη. Χρειάζεται να αισθανόμαστε ότι έχουμε την ελευθερία σε ό,τι κάνουμε,στο πού θα πάμε και με ποιον θα συναναστραφούμε. Όλα αυτά χάθηκαν σε μια στιγμή! Η απώλεια της ελευθερίας δημιουργεί ένα αίσθημα αποπνικτικό, ιδιαίτερα όσο δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της επιβεβλημένης λόγω Κορωνοϊού κοινωνικής απομόνωσης.

Χάσαμε την άμεση φυσική επαφή με τους συνανθρώπους μας και μαζί με αυτό χάσαμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε.

Οι ηθοποιοί δεν παίζουν, οι αθλητές δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, οι σεφ, οι σερβιτόροι, οι φυσικοθεραπευτές μέχρι και οι κομμωτές, πολύς κόσμος συνολικά δεν μπορεί να εργαστεί λόγω του Κορωνοϊού. Αυτό το γεγονός επηρεάζει αρνητικά το αίσθημα της Αυτοαξίας και της Αυτοπεποίθησης! Ίσως ανήκεις στο ποσοστό των ανθρώπων που αισθάνονται ανήμποροι να προσφέρουν κάτι επιπλέον στην οικογένεια τους. Θυμηθείτε ότι πολλοί συνάνθρωποί μας βρίσκονται στην ίδια θέση και ότι δεν φταίτε εσείς για αυτό. Οι συνθήκες είναι αντίξοες και ζούμε κάτι πραγματικά παράδοξο!

Χάσαμε το φαντασιακό άμεσο μέλλον μας.

Ακυρώσεις γιορτών, επετείων, γάμων και λοιπών εορταστικών εκδηλώσεων που περιμένατε καιρό. Τα ευχάριστα ατομικά ή/και οικογενειακά σχέδια που αναβάλλονται δημιουργούν ένα κενό και οδηγούν και αυτά σε θλίψη.

Κάντε χώρο στη θλίψη, εκφράστε την και μοιραστείτε την με φίλους (αφού επιστημονικά θεωρείται φυσιολογική αντίδραση, όταν χάνουμε κάτι που αγαπάμε) συζητήστε το (τηλεφωνικά) αλλά και ό,τι σας απασχολεί. Η συζήτηση βοηθά καθώς επίσης και το γεγονός ότι όλοι οι συνάνθρωποί μας γείτονες, φίλοι, οικογένεια, γνωστοί περνούν την ίδια δοκιμασία. Αναζητήστε τη χαρά γύρω σας, μέσα από απλά πράγματα.

Καλοδεχτείτε τη Χαρά, τη Θετική σκέψη και απολαύστε επιτέλους το χρόνο για ξεκούραση και ανανέωση που χρειαζόμαστε όλοι στην εποχή της τρεχάλας…

Η λίστα των αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων από το φαινόμενο της καραντίνας συνεπώς και του εγκλεισμού είναι μεγάλη. Συμπτώματα μετατραυματικού στρες, σύγχυση, θυμός, φόβος, βαριεστημάρα, κοινωνικός στιγματισμός. Το γνωρίζουμε από έρευνες στο πρόσφατο παρελθόν σε παλαιότερες επιδημίες όπως του SARS, της γρίπης Η1Ν1 και του Έμπολα. Ο αποχωρισμός από τα αγαπημένα πρόσωπα, η απώλεια της ελευθερίας, η αβεβαιότητα για τον άγνωστο ιό. Επίσης ο εγκλεισμός δημιουργεί το αίσθημα της βαριεστημάρας.

Και πώς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα;

Με εγρήγορση και πρόγραμμα!

Η ρουτίνα βοηθά την οργάνωση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Προσπαθήστε να έχετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με καθημερινές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα μαγειρική, πειραματιστείτε με καινούριες συνταγές, σωματική άσκηση, καθημερινή τουλάχιστον για μισή ώρα. Μα τι μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι; Σχοινάκι, κάποιο πρόγραμμα με ασκήσεις από την τηλεόραση ή από το διαδίκτυο.Έπειτα μπορείτε να επικοινωνήσετε με φίλους, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα τηλεφωνικά ή και με βίντεοκλήσεις.

Να θυμάστε δεν «σκοτώνει» η «απόσταση». Η «Σιωπή σκοτώνει».

Με αυτή τη δήλωση Θέλουμε να τονίσουμε τη δύναμη της επικοινωνίας και τη θετική επίδραση στον ανθρώπινο ψυχισμό, ιδιαιτέρως αυτό το χρονικό διάστημα του εγκλεισμού.

Ας ξεκινάμε κάθε μέρα με θετικές σκέψεις!

Ας θυμηθούμε τις πραγματικές αξίες της ζωής και ας αναρωτηθούμε για ποιο πράγμα νιώθουμε ευγνωμοσύνη κάθε μέρα που ξυπνάμε! Για την υγεία που έχουμε, προσωπική και οικογενειακή, για τις ανέσεις όπως το ηλεκτρικό, το νερό ή το διαδίκτυο που μπορεί να φέρνει τον κόσμο στα πόδια σου και τους ανθρώπους δίπλα σου! Σκέψου πως θα ήταν η ζωή σου δίχως όλα αυτά και πες ευχαριστώ! Νιώσε την ευγνωμοσύνη που σου δημιουργεί αυτή η αναγνώριση!

Θυμίζουμε ότι αναφορικά με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυτοί χρειάζονται εξειδικευμένη ψυχολογική φροντίδα. Συχνά στιγματίζονται και χρειάζεται να υποστηρίζονται από τους συναδέλφους τους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Σκεφτείτε θετικά και επιλέξτε να υιοθετήσετε θετική στάση ζωής με χαρούμενη διάθεση και ευθυμία!

