Υγεία - Περιβάλλον

Περιφέρεια Αττικής: 10000 ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης σε Δήμους, υπηρεσίες και δημόσια κτίρια

Με κεντρικό στόχο να επιτευχθεί μία νέα "πράσινη" αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, συνεχίζεται η σταδιακή ανάπτυξη ειδικών ξύλινων κυτίων ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής πλαστικών, μεταλλικών και χάρτινων συσκευασιών.

Μετά το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας, σειρά είχε το κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών της Περιφέρειας (Συγγρού 80-88), όπου και τοποθετήθηκαν 50 ειδικά κυτία τα οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση του στόχου της ανακύκλωσης.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκστρατείας που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή μέχρι τον Ιούνιο η Περιφέρεια θα προμηθεύσει με 10.000 ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής τους 66 Δήμους, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και δημόσια κτίρια όπως σχολεία, υπηρεσίες και υπουργεία.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των ειδικών κυτίων ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε: «Μαζί με τη μάχη προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό αγωνιζόμαστε και για την εφαρμογή της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή. Έχουμε ανακηρύξει το 2020 ως έτος ανακύκλωσης. Στόχος μας είναι έως το 2025, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να τα θάβουμε χωρίς επεξεργασία ούτε στη Φυλή, ούτε πουθενά αλλού στην Αττική.

Πρώτες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας μπαίνουν στη φιλοσοφία της διαλογής από την πηγή και δίνουν το παράδειγμα σε πολίτες και εργαζόμενους σε κάθε γωνιά της Περιφέρειάς μας. Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, δίνουμε παράλληλα και τη μάχη για την αλλαγή νοοτροπίας και υπεράσπισης της δημόσιας υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να μην συμβιβαστούμε άλλο με την υπάρχουσα κατάσταση και να κάνουμε μία νέα "πράσινη" αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων».