ΥΠΕΣ: 20 μεγάλα έργα και η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Μέσω των έργων αυτών θα δημιουργηθούν 40.000 θέσεις εργασίας, Δείτε αναλυτικά τη λίστα των έργων σε όλη την Ελλάδα. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το νέο πρόγραμμα έργων, δράσεων ανάπτυξης και αλληλεγγύης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, "Αντώνης Τρίτσης", που αφορά δημόσιες επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέλυσε στον πρωθυπουργό τον τρόπο με τον οποίο θα στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες με το τέλος της πανδημίας της COVID-19 και τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, των νέων υποδομών και έργων για τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία και με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.

Ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις εκκρεμότητες που μπορεί να υπάρχουν και τις πιθανές επιλογές στη χρηματοδότηση. «Το πιο βασικό είναι το κατά πόσον οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να ωριμάσουν γρήγορα έργα, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να τα υλοποιήσουν» είπε.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέπτυξε τους έξι άξονες- προτεραιότητες του αναπτυξιακού προγράμματος ενώ ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα πρέπει στο πρόγραμμα να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δήμοι σε όλη την επικράτεια και ότι η Σύμπραξη Δημοτικού και Ιδιωτικού Τομέα στην υλοποίηση θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα του προγράμματος που θα έχει διάρκεια ως το 2023, προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έχει υπογράψει με το υπουργείο Εσωτερικών μνημόνιο συνεργασίας, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία συμμετέχει στο συνολικό πρόγραμμα της κυβέρνησης με 1,5 δισ. Οι χρηματοδοτήσεις θα έχουν τη μορφή αναπτυξιακού δανείου προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού το οποίο θα αποπληρώνεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα 20 μεγαλύτερα έργα σε όλη τη χώρα που είχαν σχεδιαστεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦιλόΔημος αλλά δεν είχαν διασφαλισμένους πόρους ,κάτι το οποίο εξασφαλίζεται απόλυτα πλέον με το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", είναι τα ακόλουθα:

1. Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β' Φάση)-Κατασκευή Νότιου υδραγωγείου, υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου, 21.332.000 ευρώ

2. Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου (Κρήτη): Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού, 18.100.00 ευρώ

3. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το Φράγμα Καστρακίου έως τις κεντρικές δεξαμενές Αγρινίου, 17.728.560 ευρώ

4. Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου - 2019. 15.200.000 ευρώ

5. Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας, 13.672.240,53 ευρώ

6. Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων σε περιοχές Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής, 12.400.000 ευρώ

7. Εφαρμογή ζωνοποίησης και αντικατάσταση παλαιών αγωγών δικτύου πόλεως Τρικάλων, 12.

8. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλεσαβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας, 11.130.000 ευρώ

9. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα - Μεσσήνη, 11.127.000 ευρώ

10. Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης, 10.950.593,26 ευρώ

11. Έργα διευθέτησης- αντιπλημμυρικής προστασίας και υποστηρικτικές δράσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, 10.285.000 ευρώ

12. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, 9.419.130,74 ευρώ

13. Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, 8.500.000 ευρώ

14. Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος (έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού), 7.825.700 ευρώ

15. Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Δήμων Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού και σύνδεσή τους με την υφιστάμενη ΕΕΛ Λεχαινών, 6.233.000 ευρώ

16. Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου & ΓΕΛ Κορώνης, 5.995.535 ευρώ

17. Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς, 5.696.966,56 ευρώ

18. Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας ΕΕΛ Δήμου Κομοτηνής, 5.650.245,64 ευρώ

19. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης, 5.454.389,14 ευρώ

20. Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Ε. Ακρωτηρίου, περιοχή Χωραφάκια-Σταυρός, 5.000.000 ευρώ

Αντίστοιχα παρατίθενται και τα 20 μικρότερα έργα:

1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς Σκάφη νήσου Κάσου 251.840,18 ευρώ

2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για τον έλεγχο διαρροών-ποιότητας-απολύμανσης πόσιμου νερού και την αυτόματη-απομακρυσμένη διαχείριση του Η/Μ εξοπλισμού στο εξωτερικό υδραγωγείο της ΔΕ Φαναρίου του Δήμου 302.531,48 ευρώ

3. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 Εποχές Άμφισσας έως περιοχή Ζαζάνια 318.839,59 ευρώ

4.ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΧΑΔΑ: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας 320.000,00 ευρώ

5. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Αγροτική οδοποιία Τ.Κ., Παλαιοχωρίου, Κοροίβου, Λευκοχωρίου και Ρουπσκίου του Δήμου Πηνειού 320.000,00 ευρώ

6. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ -ΧΑΔΑ: Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου «Αποκατάσταση τεσσάρων Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου») 342.053,42 ευρώ

7. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Κεράς. 347.335,00 ευρώ

8. ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου 348.075,00 ευρώ

9. Δ.Ε.Υ.Α ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ: Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης νήσου Σύρου δυναμικότητας παραγωγής 1.000m3/ημέρα 350.000,00 ευρώ

10. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΥΔΡΕΥΣΗ: Συμπληρωματικά έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής 375.806,45 ευρώ

11. Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού πηγών Πλάτης της Δ.Ε. Φιλιατρών 380.000,00 ευρώ

12. Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΪΟΥ -ΥΔΡΕΥΣΗ: Ύδρευση Λουκομίου Δήμου Βοϊου 390.427,42 ευρώ

13.Δ.Ε.Υ.Α ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ- ΥΔΡΕΥΣΗ: Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Αγ. Λέοντας - Έξω Χώρα (Τμήμα 1) 390.500,00 ευρώ

14. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Αγροτική Οδοποιία στη θέση "Τσάτσαρι" T.K. Ασωπίας 392.049,99 ευρώ

15. Δ.Ε.Υ.Α ΕΔΕΣΣΑΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ: Κατασκευή Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης στις Τ.Κ. 'Αγρα- Τ.Κ. Μεσημερίου 394.308,94 ευρώ

16. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από στροφή ΚΑΒΟΥ έως ΑΛΥΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 402.000,00 ευρώ

17. ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - ΥΔΡΕΥΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Αντιπάρου 434.000,00 ευρώ

18. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΥΔΡΕΥΣΗ: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπέλοβου 447.580,65 ευρώ

19. Δ.Ε.Υ.Α ΣΟΦΑΔΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ: Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Τσιγγάνων - Ρομά στο Δήμο Σοφάδων 471.048,39 ευρώ

20. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας 496.200,00 ευρώ ΣΥΡΙΖΑ: Τα ψέματα του Θεοδωρικάκου Για προσπάθεια οικειοποίησης μεγάλων έργων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», κατηγορεί τον Τάκη Θεοδωρικάκο ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σκουρλέτη. “Μετά την ανακοίνωση του νέου ονόματος για το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», το οποίο πλέον θα ονομάζεται «Αντώνης Τρίτσης», ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε χθες τον Πρωθυπουργό για τα 20 μεγαλύτερα έργα του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», αναφέροντας ψευδώς ότι η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται, πλέον, με το νέο πρόγραμμα. Η μεθοδική αποδόμηση του «ΦιλόΔημου» συνεχίζεται αλλά, αυτή τη φορά, το θράσος ξεπερνάει κάθε όριο: Πρόκειται για 20 έργα με υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις μεταξύ του κάθε δικαιούχου ΟΤΑ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Έργα που στη συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν δημοπρατηθεί και πολλά έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος θα πρέπει, λοιπόν, να εξηγήσει πως γίνεται να εγγράφονται έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να υπογράφονται δανειακές συμβάσεις μεταξύ ΟΤΑ και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, να δημοπρατούνται και να συμβασιοποιούνται έργα, αφού πρώτα έχουν περάσει από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση, όπως ισχυρίζεται. Η αλήθεια είναι απλή και δεν σχετίζεται με το υποτιθέμενο κενό χρηματοδότησης: Η κυβέρνηση, εκτός από την αλλαγή του ονόματος, προχωρά και σε ακόμα μία καθοριστική αρνητική αλλαγή ως προς τη διαχείριση του προγράμματος. Αναθέτει την αξιολόγηση των αιτημάτων των ΟΤΑ σε μια Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ιδιώτες, με μια αόριστη και ασαφή ιδιότητα «εμπειρογνώμονα». Αυτή είναι η «ικανή και αναγκαία συνθήκη» για χρηματοδοτήσεις με όρους αδιαφάνειας και πελατειακής λογικής. Της ίδιας λογικής που οδήγησε στην οικονομική καταβαράθρωση και στα μνημόνια. Αυτό είναι το «νέο» που προσφέρουν οι κυβερνώντες, πρωτίστως στην παράταξή τους. Εκμετάλλευση των θεσμικών εργαλείων του δημοσίου για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, υποκειμενισμό στις χρηματοδοτήσεις, γκεμπελικές μεθόδους. Δεν τους πτοεί ούτε η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε κι αυτό είναι ίσως ακόμη πιο ανησυχητικό για όσα έπονται. Η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο, σε μια απαράδεκτη πρακτική”.

Απάντηση ΥΠΕΣ Στον Πάνο Σκουρλέτη απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΣ ως εξής: «Ας συμβιβαστεί ο κ. Σκουρλέτης με την αλήθεια για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης "Αντώνης Τρίτσης". Η προηγούμενη κυβέρνηση και ο κ. Σκουρλέτης μοίραζαν υποσχέσεις χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η σημερινή κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών διασφάλισαν χρηματοδότηση και για τα προηγούμενα έργα, αλλά και για ολόκληρο το νέο πρόγραμμα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Οι πολίτες και ο χώρος της Αυτοδιοίκησης γνωρίζουν πολύ καλά την αλήθεια. Ας εξοικειωθεί με την αλήθεια, έστω για μια φορά, και ο τέως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.» Ανταπάντηση ΣΥΡΙΖΑ Η απάντηση του ΥΠΕΣ προκάλεσε νέα δήλωση από τον Γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρλέτη “Τα ψέματα έχουν «κοντά ποδάρια» Κάποιος πρέπει να ενημερώσει τον κ. Θεοδωρικάκο ότι η Πρωταπριλιά πέρασε και ότι μπορεί να σταματήσει να ψεύδεται για το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος». Πλησιάζει, εξάλλου, η ώρα που θα πρέπει να απαντήσει στη σχετική Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ η οποία κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Μακάρι εκεί να είναι περισσότερο ειλικρινής, διότι η μέθοδος «Μαυρογιαλούρου» που ακολουθεί είναι αδιέξοδη για την χώρα και αργά ή γρήγορα θα στραφεί εναντίον του. Και ναι, η Αυτοδιοίκηση γνωρίζει την αλήθεια. Γνωρίζει ότι τα μεγάλα έργα του «Φιλόδημου» δεν είχαν ανάγκη να τα «σώσει» ο κ. Θεοδωρικάκος για να τα παρουσιάσει ως δικά του έργα. Ορίστε μερικά παραδείγματα για τη πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται μερικά από τα μεγάλα έργα που ανακοινώθηκαν στον Πρωθυπουργό χθες ως «διασωθέντα» από τον κ. Θεοδωρικάκο: 1. Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου (Κρήτη): Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού, 18.100.000 ευρώ. Δημοπρατημένο. 2. Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας, 13.672.240,53 ευρώ. Δημοπρατημένο. 3. Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων σε περιοχές Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής, 12.400.000 ευρώ. Συμβασιοποιημένο. 4. Εφαρμογή ζωνοποίησης και αντικατάσταση παλαιών αγωγών δικτύου πόλεως Τρικάλων, 12.050.000 ευρώ. Συμβασιοποιημένο. 5. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη, 11.127.000 ευρώ. Δημοπρατημένο. 6. Έργα διευθέτησης- αντιπλημμυρικής προστασίας και υποστηρικτικές δράσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, 10.285.000 ευρώ. Συμβασιοποιημένο. 7. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, 9.419.130,74 ευρώ. υμβασιοποιημένο. 8. Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, 8.500.000 ευρώ. Δημοπρατημένο. 9. Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Δήμων Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού και σύνδεσή τους με την υφιστάμενη ΕΕΛ Λεχαινών, 6.233.000 ευρώ. Δημοπρατημένο. 10. Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας ΕΕΛ Δήμου Κομοτηνής, 5.650.245,64 ευρώ. Συμβασιοποιημένο. 11. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης, 5.454.389,14 ευρώ. Δημοπρατημένο”.