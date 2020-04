Υγεία - Περιβάλλον

Volton: Δωρεά 10 υπερσύγχρονων κλινών ΜΕΘ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Mε σκοπό την ενίσχυση και αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΕΣΥ, η εταιρεία συμβάλλει στην μεγάλη εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικά ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Volton έχοντας πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης που βιώνει σήμερα η χώρα μας και θέλοντας να συμβάλει στην εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού, προχωρά στη δωρεά 10 υπερσύγχρονων κλινών Μ.Ε.Θ. (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας) προς το Υπουργείο Υγείας.

Η δωρεά των 10 νοσοκομειακών κλινών, σχεδιασμένων με ειδικές προδιαγραφές για ΜΕΘ σκοπεύει στην άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει στόχο να συμβάλει στη θωράκιση των Δημόσιων Νοσοκομείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την πανδημία Covid-19.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δωρεάς, καθώς και η κατανομή της πραγματοποιείται σε πλήρη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να αυξηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του και να καλυφθούν οι ανάγκες περιοχών που παρουσιάζουν εντονότερες ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και παραμένοντας κοινωνικά ενεργή, η Volton συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις της στην εθνική συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού. Παράλληλα, Διοικητικό Συμβούλιο και εργαζόμενοι εύχονται ολόψυχα η χώρα μας να ξεπεράσει αυτή την κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και να βγει πιο δυνατή και αισιόδοξη προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις του μέλλοντος».