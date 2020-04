Κοινωνία

Τσιόδρας: οι Ρομά είναι ευάλωτη ομάδα κι όχι απειλή

Ο Ν. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων κορονοϊού σε οικισμό Ρομά.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας, αμέσως μετά την παρουσίαση των στοιχείων για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και χρησιμοποιώντας μια αναφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά που ήταν στις 8 Απριλίου, τόνισε πως σε ότι αφορά τους Ρομά, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους και να μην γίνονται διακρίσεις σε βάρος τους.

Σχετίζοντας όλα αυτά με την καραντίνα που επιβλήθηκε στον οικισμό των Ρομά στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας, τόνισε με έμφαση ότι οι Ρομά είναι ευάλωτη ομάδα κι όχι απειλή. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι και μάλιστα σε ότι αφορά τους Ρομά στον συγκεκριμένο οικισμό, τους ευχαρίστησε για την υπεύθυνη στάση τους.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο χρονικό των βεβαιωμένων κρουσμάτων στην περιοχή του οικισμού της Νέας Σμύρνης που οδήγησε τις Αρχές στην απόφαση να επιβάλουν καραντίνα, ανακοίνωσε τα μέτρα που ελήφθησαν συνολικά.

Οι νοσούντες θα μεταφερθούν σε δομή εκτός οικισμού, ενώ οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού θα μεταφερθούν σε άλλο χώρο εκτός οικισμού.

Για τα επόμενες 14 μέρες, δε θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές στη Θεσσαλία απαγορεύεται κάθε μορφής πλανόδιο εμπόριο. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε άλλους οικισμούς Ρομά στους δήμους, Τυρνάβου, Φαρσάλων και Σοφάδων και θα οριστούν και διαμεσολαβητές σε κάθε δήμο για την επικοινωνία με τους Ρομά.

Επίσης ορίστηκε πλάνο τροφοδοσίας για τον οικισμό της Νέας Σμύρνης, ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ της Πυροσβεστικής και του ΕΟΔΥ στην περιοχή. Παράλληλα θα «στεγανοποιηθεί» και η γειτονική δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.