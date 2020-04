Life

Μεγάλη Δευτέρα: “Ενώπιος Ενωπίω” με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται την δημοφιλή τραγουδίστρια σε μια εκπομπή – αντίδοτο στην θλίψη της απομόνωσης, λόγω του κορονοϊού.

Την Μεγάλη Δευτέρα, 13 Απριλίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μιλά για τη ζωή και την πορεία της, σε μια συνέντευξη γεμάτη υπέροχα τραγούδια, κόντρα στη θλίψη της καραντίνας.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:45, στον ΑΝΤ1

