Αθλητικά

Συγκλονίζει ο Σωτήρης Γεωργούντζος για την μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Εμφανώς αδυνατισμένος και καταβεβλημένος, λίγες ώρες μετά την έξοδο του απο το Νοσοκομείο του Ρίου, ο αθλητικόγράφος μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".