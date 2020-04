Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Ακόμα έξι δημοφιλή πιστοποιητικά με λίγα κλικ

Ποια ειναι τα πιστοποιητικά που μπορούν να αποκτήσουν οι δημότες μέσω του υπολογιστή ή του κινητού τους.

Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει την νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών (https://eservices.cityofathens.gr/) που είναι εδώ και σχεδόν δύο μήνες διαθέσιμη στους πολίτες.

Έχοντας διεκπεραιώσει με τον τρόπο αυτό, περισσότερες από 4.000 αιτήσεις πολιτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας δεν σταματά εδώ. Μετά την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων απαλλαγής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση, έξι ακόμα δημοφιλή πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα σε όλους.

Οι πολίτες μπορούν πλέον να αιτηθούν και να λάβουν ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν σε «ουρές» και να χάνουν πολύτιμες ώρες από την καθημερινότητα τους, τα εξής:

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων

Με χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» στον υπολογιστή τους οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν για τη βεβαίωση – πιστοποιητικό που επιθυμούν και να την παραλάβουν στο προσωπικό τους ψηφιακό αποθετήριο.

Με την προσθήκη των νέων αυτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ο Δήμος Αθηναίων παρέχει πλέον μέσω της πλατφόρμας ψηφιακού αποθετηρίου του πολίτη 14 ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πιστοποιητικά, εκπληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ συντομότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Όλο αυτό προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πραγματικές ανάγκες χιλιάδων πολιτών και να διευκολύνει την καθημερινότητα τους που έχει δυσκολέψει λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών τις οποίες δημιουργεί η πανδημία.

«Μετατρέψαμε την κρίση σε μία πραγματική ευκαιρία να κάνουμε αλλαγές ουσίας στην λειτουργία του Δήμου των Αθηναίων. Είναι αλλαγές που, την επόμενη μέρα, θα έχουν συμβάλει καταλυτικά στην παροχή πιο σύγχρονων, πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών προς όλους του πολίτες. Σε κάθε λεπτό, σε κάθε μέρα αυτής της κρίσης, γινόμαστε πιο δυνατοί. Το οφείλουμε στους Αθηναίους» δήλωσε για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.