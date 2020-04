Life

Γάμος εν μέσω κορονοϊού στην Ιταλία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η επιδημία δε στάθηκε αρκετή για να τους χαλάσει την καλύτερη μέρα της ζωής τους.

Ένα ζευγάρι στη Ρώμη παντρεύτηκε, παρά το ότι η πόλη παραμένει σε πλήρη καραντίνα, λόγω του κορονοϊού.

Η Τατιάνα και ο Αρμάντο, φορώντας χειρουργικές μάσκες δέθηκαν με τα αιώνια δεσμά του γάμου στο δημαρχείο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Το ζευγάρι είχε σχεδιάσει το γάμο του πριν από ένα χρόνο, ενώ μάλιστα θα πήγαιναν και οι συγγενείς τους από τη Νάπολη.

Παρά το ότι τίποτα δε λειτουργεί στην Ιταλία, το δημαρχείο της Ρώμης κάνει την εξαίρεση να παντρέψει όσους είχαν κλείσει το γάμο τους πριν από την επιδημία.

Η Τατιάνα κι ο Αρμάντο, ωστόσο, είχαν περιορισμό στους καλεσμένους, που ήταν μόλις δύο: η παράνυφος και ο κουμπάρος τους.

Περικυκλωμένοι από τις άδειες καρέκλες στην εκκλησία του δημαρχείου, η νύφη και ο γαμπρός κατέβασαν τις μάσκες τους κι έδωσαν το πρώτο τους φιλί ως ανδρόγυνο.

Τόσο τα κομμωτήρια όσο και τα ανθοπωλεία ήταν κλειστά, οπότε η νύφη έπρεπε να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να φτιάξει τα μαλλιά της και να βρει μερικά λουλούδια.

Τουλάχιστον, είχε ήδη αγοράσει το νυφικό της φόρεμα, πριν από το lockdown.