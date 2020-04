Οικονομία

Βρούτσης: επίδομα 800 ευρώ και σε νέες κατηγορίες εργαζομένων

Εβδομάδα υλοποίησης των αποφάσεων, με χρονοδιάγραμμα καταβολής των πληρωμών.

Αυτήν την εβδομάδα, ξεκινά το πρώτο «κύμα» καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σε εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η πρώτη καταβολή των 800 ευρώ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 15 Απριλίου έως και τις 17 Απριλίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου, ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση και θα πληρωθούν είναι πάνω από 800.000.

Εν τω μεταξύ, από τις 11 Απριλίου έως και τις 13 Απριλίου, δίνεται η δυνατότητα για διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων στα έντυπα και επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, δηλώνει ότι η κυβέρνηση κινήθηκε απέναντι στην πρωτοφανή αυτή κρίση -κατά κοινή ομολογία, όχι μόνο των πολιτών, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης- με απίστευτη ταχύτητα και προνοητικότητα. «Θέτοντας ο ίδιος ο πρωθυπουργός ως κορυφαία προτεραιότητα το κοινωνικό αγαθό της υγείας, καταφέραμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο -με βάση τους δείκτες επιπτώσεων- τα καλύτερα αποτελέσματα απέναντι στην πανδημία, αλλά και στο κοινωνικό και οικονομικό πεδίο. Με γρήγορες, υπεύθυνες και καλά σχεδιασμένες αποφάσεις, καλύπτουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού» υπογραμμίζει ο κ. Βρούτσης.

Παράλληλα, προσθέτει: «Από εδώ και εμπρός, με απόλυτα στοχευμένες παρεμβάσεις, θα αξιολογήσουμε, εάν και κατά πόσο τομείς επιχειρήσεων που δεν έχουμε συμπεριλάβει, μέχρι σήμερα, θα μπουν στην περίμετρο προστασίας, διευρύνοντάς την, αλλά και κατηγορίες εργαζομένων που στην πρώτη φάση αξιολόγησης έμειναν απέξω, αμέσως μετά το Πάσχα θα μπουν κάτω από την "ομπρέλα" προστασίας μας. Ενδεικτικά, αναφέρω τους ξεναγούς, τους καλλιτέχνες, τους ηθοποιούς, τις ταξιθέτριες του Μεγάρου Μουσικής, τους τουριστικούς συνοδούς, τους ωρομίσθιους, τους εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας και άλλους, με σκοπό κανένας μα κανένας πολίτης, κατά τη διάρκεια της κρίσης, να μην μείνει απροστάτευτος» τονίζει ο υπουργός Εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής από τις επιχειρήσεις-εργοδότες τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε τρεις φάσεις των 10 ημερών.

Έτσι, λοιπόν, μετά το πέρας του διαστήματος της πρώτης φάσης, ξεκινά ένας νέος κύκλος υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων, με βάση πάλι το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Ειδικότερα, όσοι εργαζόμενοι είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, που έχει ήδη ξεκινήσει και εκτείνεται από τις 11 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου, ως ακολούθως:

Την 11/4/2020, όσων εργαζόμενων ο ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 12/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 13/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 14/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 15/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 16/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 17/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 18/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 19/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 20/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0.

Και σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα για διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, από τις 21 Απριλίου έως και τις 23 Απριλίου, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 27 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου.

Μετά το πέρας του διαστήματος της δεύτερης φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλουν, το χρονικό διάστημα από τις 21 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου, που ολοκληρώνεται η τρίτη φάση.

Η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων πραγματοποιείται, ως ακολούθως:

Την 21/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 22/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 23/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 24/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 25/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 26/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 27/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 28/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 29/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 30/4/2020, όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0.



Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης υποβολών, ακολουθεί το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 3 Μαΐου, όπου μπορούν να γίνουν διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου.



Τέλος, τη Μ. Τρίτη, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την καταγραφή των μικρών επιχειρήσεων, μέχρι πέντε ατόμων, που οι ιδιοκτήτες τους θα λάβουν τα 800 ευρώ.

Ενίσχυση του επιστημονικού κλάδου

Παράλληλα, «τρέχουν» οι αιτήσεις για συμμετοχή στο «ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών». Το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα, ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου και μετά, ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν έως το τέλος του Απριλίου.

Με τη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας υπενθυμίζει ότι, εφόσον η κρίση επεκταθεί χρονικά και τον Μάιο, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι και οι επιστήμονες θα λάβουν τα 800 ευρώ, όπως και οι μισθωτοί εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Δώρο Πάσχα

Τη Μ. Τετάρτη, καταβάλλεται κανονικά το Δώρο Πάσχα, όπως ακριβώς προβλέπει η εργατική νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις εκείνες που ούτε έχουν πληγεί, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ούτε έχουν ανασταλεί τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή.

Τη Μ. Πέμπτη, η πληρωμή αναδρομικών ποσών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, σε συντονισμό με το υπουργείο Εργασίας, θα καταβάλει τη Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020, αναδρομικά ποσά, συνολικού ύψους 2.888.544,47 ευρώ, σε 3.964 νέους μερισματούχους, που η αίτησή τους υποβλήθηκε έως και τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, τα αναδρομικά αφορούν τα μερίσματα, μέχρι και τις 31/3/2020, ενώ, εφεξής, οι εν λόγω 3.964 νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους με το σύνολο των υπολοίπων μερισματούχων του Ταμείου, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε τριμήνου. Το μέρισμα για το Β' τρίμηνο του 2020 θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου.



Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ψηφιακή σύνταξη

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βρούτσης σημειώνει ότι το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» συνεχίζεται κανονικά.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η πιλοτική εφαρμογή ξεκινάει τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε συνεργασία με το διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Χρήστο Χάλαρη.

Επεκτείνεται η άδεια ειδικού σκοπού

Με υπουργική απόφαση, επεκτάθηκε, επίσης, η ισχύς της άδειας ειδικού σκοπού, μέχρι τις 24 Απριλίου 2020, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονέων.

Επιπρόσθετα, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο υπουργός Εργασίας σημειώνει ότι, με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, παρέχεται η δυνατότητα άδειας ειδικού σκοπού και στην περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, εφόσον ο γονέας που δεν εργάζεται λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή έχει αναπηρία 67% και άνω.

Κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους

«Το κοινωνικό κράτος είναι εδώ "παρών", ειδικά την κρίσιμη αυτή περίοδο, διαμέσου του υπουργείου Εργασίας, που συνεχίζει να καλύπτει και να διευρύνει το δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους» σχολιάζει ο κ. Βρούτσης.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε ο υπουργός Εργασίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, λέγοντας ότι το υπουργείο Εργασίας και το κοινωνικό κράτος είναι σε δράση. Καταγράφονται τα επιδόματα που χορηγούνται σε οικογένειες από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως ανήρτησε στο twitter ο υπουργός:

«Τα επιδόματα σε οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ είναι τα εξής:

1) Επίδομα παιδιού Α21: 506.482

2) Στέγασης: 257.626

3) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 231.659

4) Παροχές αναπηρίας: 158.102

ΕΙΕΑΔ:

1) ΤΕΒΑ-Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων - Επισιτιστική κάλυψη οικογενειών: 250.000 - ωφελούμενοι 400.000».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Βρούτσης αναφέρει ότι, από την αρχή του χρόνου, έχουν διανεμηθεί στους ωφελούμενους 4.170 τόνοι τροφίμων και 1.311.159 τεμάχια βασικής υλικής συνδρομής (χλωρίνες, σαπούνια, οδοντόκρεμες και σκόνη πλυντηρίου, κ.ά.).