Ανάσταση καθολικών σε…drive in (εικόνες)

Μια διαφορετική από τις συνηθισμένες Αναστάσεις τους έκαναν πιστοί στην Νότια Καρολίνα.

Διαφορετική από ότι συνήθως ήταν η σημερινή Ανάσταση για τους καθολικούς πιστούς εκκλησίας στη Νότια Καρολίνα καθώς οι Εκκλησίες σε όλες τις ΗΠΑ είναι κλειστές, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωση του κορονοϊού.

Οι πιστοί συναντήθηκαν στο παρκινγκ της Εκκλησίας και άκουσαν τον πάστορά τους από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων τους, τα οποία ήταν σταθμευμένα με την απαραίτητη μεταξύ τους απόσταση.

«Νιώσαμε σαν κάθε πρωί κάθε Ανάστασης. Ευτυχία, προσδοκία και ελπίδα», σχολίασε μία πιστή.

Στους πιστούς μοιράστηκε και θεία κοινωνία (που στην καθολική εκκλησία είναι στέρεο κομμάτι), ενώ όλοι μαζί έψαλλαν την προσευχή.

«Ήταν διαφορετικά, λόγω του ότι δεν ήμασταν φυσικά μαζί, μπορούσαμε να χαιρετίσουμε ο ένας τον άλλον από τα παράθυρα και αρχίσαμε να φωνάζουμε τους φίλους μας και να τους μιλάμε. Αντί για ‘αμήν’, κορνάραμε, προστατευμένοι», δήλωσε ένας άλλος πιστός.

Η λειτουργία έγινε το βράδυ του Σαββάτου, λόγω καιρικών φαινομένων που αναμένονταν την Κυριακή.