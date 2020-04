Κόσμος

Παραιτήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Σουλεϊμάν Σοϊλού για τους λόγους της παραίτησή του.

Ο πανίσχυρος υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, δύο ημέρες μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε 31 μεγάλες πόλεις της χώρας, που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να σπεύσουν πανικόβλητοι στα εμπορικά καταστήματα για να προλάβουν να ανεφοδιαστούν πριν κλείσουν.

«Ας με συγχωρέσουν το έθνος μου, το οποίο ουδέποτε ήθελα να βλάψω και ο πρόεδρός μας, στον οποίο θα παραμείνω πιστός για όλη μου τη ζωή. Αποχωρώ από το αξίωμα του υπουργού Εσωτερικών που είχα την τιμή να υπηρετώ», ανέφερε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού στην ανακοίνωσή του.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής πρόκειται να λήξει απόψε τα μεσάνυχτα.

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό κανάλι Χαμπερτούρκ, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου δήλωσε ότι:

"Δεν πίστευα ότι ο κ. Σουλεϊμάν Σουλού θα μπορούσε να είχε πάρει μια τέτοια απόφαση από μόνος του. Όπως και ο Υπουργούς Υγείας δεν μπορεί επίσης να πάρει αποφάσεις από μόνος του. Για το lockdown υπήρξαν προτάσεις από πολλούς κύκλους αλλά καμία από αυτές τις προτάσεις δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

Τελικά η απαγόρευση της κυκλοφορίας έγινε το σαββατοκύριακο. Ανακοινώθηκε αργά. Όπως έχω πει, ως προς τη διαμόρφωση όλων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον τελικό λόγο είναι ο Ερντογάν. Αποδέχομαι με κατανόηση την παραίτηση του κ. Σοϊλού προκειμένου να σώσει τον κ. Ερντογάν", είπε ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.