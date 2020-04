Αθλητικά

Καντέρ: Ο Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει τον κορονοϊό για να παρουσιαστεί “σωτήρας”

Ο 27χρονος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς ασκεί κριτική, για πολλοστή φορά, στον Τούρκο πρόεδρο.

Ο 27χρονος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς άσκησε κριτική -για πολλοστή φορά- στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας: «Οι υπερπλήρεις φυλακές αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για τη μετάδοση του κορονοϊού, αλλά η Κυβέρνηση στην Τουρκία είναι πρόθυμη να αφήσει ελεύθερους τους εγκληματίες και όχι τους πολιτικούς κρατούμενους. Είναι μία σαφής απεικόνιση του μίσους και της αδιαλλαξίας της».

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος διεθνής σέντερ δήλωσε: «Η Τουρκία βρίσκεται σε "lockdown" και προφανώς όλα είναι απρόβλεπτα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η τουρκική ηγεσία θα χρησιμοποιήσει αυτή την πανδημία για να εδραιώσει περαιτέρω την εξουσία της και να παρουσιαστεί ως σωτήρας».

Και πρόσθεσε: «Ακόμη και μέσα στην έξαρση της πανδημίας, η Κυβέρνηση δεν έχει μειώσει την καταστολή. Οι υπερπλήρεις φυλακές αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για τη μετάδοση του κορονοϊού, αλλά η Κυβέρνηση είναι πρόθυμη να αφήσει ελεύθερους τους εγκληματίες και όχι τους πολιτικούς κρατούμενους. Είναι μία σαφής απεικόνιση του μίσους και της αδιαλλαξίας της».

Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει πως είναι η οικογένειά του, ο Ενές Καντέρ απάντησε: «Η οικογένειά μου είναι στην Τουρκία, και ελπίζω να είναι όλοι ασφαλείς. Δεν μπορώ να τους μιλήσω γιατί φοβάμαι πως η επικοινωνία μου με τη μητέρα ή την αδερφή μου μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη εγκληματικής δραστηριότητας. Ακούγεται απίστευτο, αλλά αυτά περνάμε τώρα περάσαμε εδώ και μισή δεκαετία τώρα».