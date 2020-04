Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε από κορονοϊό ο διακεκριμένος επιστήμονας Θεόδωρος Παπάζογλου

Θλίψη στην ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Έλληνα επιστήμονα.

Σε νοσοκομείο των Βρυξελλών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, νικημένος από τον κορωνοϊό, ο διακεκριμένος επιστήμονας και ερευνητής Θεόδωρος Παπάζογλου, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορόες, ο εκλιπών είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό και μολονότι δεν έπασχε από κάποιο υποκείμενο νόσημα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και απαιτήθηκε η εισαγωγή του στην Εντατική όπου και κατέληξε.

Η απώλεια του επικεφαλής στο Τμήμα Υποστήριξης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, σκόρπισε θλίψη στην ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον απόφοιτο του Πανεπιστημίου μας, εξαιρετικό φίλο και ένθερμο υποστηρικτή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Κρήτης, Δρ. Θοδωρή Παπάζογλου, που έχασε χθες στις Βρυξέλλες τη μάχη με τη φονική ασθένεια COVID-19», αφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

«O Θοδωρής έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1985) και το διδακτορικό του στη βιοϊατρική μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (1990). Εργάστηκε πρώτα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ιατρικό κέντρο Cedars Sinai του Λος Άντζελες και στη συνέχεια υπήρξε ένα από τα βασικά μέλη της πρώτης γενιάς ερευνητών του ΙΤΕ, το οποίο υπηρέτησε από το 1992 έως το 2003 διεξάγοντας έρευνα πάνω στις εφαρμογές των λέιζερ και της οπτικής στην ιατρική. Παράλληλα δίδασκε στο Τμήμα Φυσικής του ΠΚ.

Το 2001 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιστημονικός επίτροπος σε ερευνητικά έργα, αρχικά με απόσπαση από το ΙΤΕ στο πρόγραμμα Marie Curie και στην συνέχεια οριστικά. Από το 2006 ασχολήθηκε με την προετοιμασία της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) ως στενός συνεργάτης του πρώτου Προέδρου του ERC, Φώτη Καφάτου. Από τις αρχές του 2009, εργάζονταν στην ERC Executive Agency (ERCEA) ενώ από τα τέλη του 2010 είχε προαχθεί στη θέση του επικεφαλής του Unit Α.1 για την υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC.

Για είκοσι και πλέον χρόνια ο Θοδωρής υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις και τη θετική του ενέργεια το όραμα της οικοδόμησης του ενιαίου χώρου της Ευρωπαϊκής Έρευνας, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας. Παράλληλα διατηρούσε πάντα στενούς δεσμούς με την πατρίδα και ιδιαίτερα με την Κρήτη, κρατώντας ανοιχτούς διαύλους ουσιαστικής ενημέρωσης της ερευνητικής μας κοινότητας για τις πολιτικές, τις δράσεις και τα προγράμματα χρηματοδότησης.

Για όλη τη επιστημονική κοινότητα και ιδιαίτερα για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα της Κρήτης ο χαμός του Θοδωρή αποτελεί μια τεράστια απώλεια. Συλλυπούμαστε θερμά την οικογένεια και τους φίλους του, με θλίψη διότι έφυγε πρόωρα ένας σημαντικός άνθρωπος που είχε πολλά ακόμα να προσφέρει», κταλήγει η ανακοίνωση.