Κόσμος

Κορονοϊός: οι Ιταλοί συμμορφώθηκαν με τα περιοριστικά μέτρα για το Πάσχα

Οι Αρχές πραγματοποίησαν περισσότερους από 800.000 ελέγχους. Ποινικές διώξεις σε βάρος 84 πολιτών που νοσούσαν αλλά εντοπίσθηκαν να κυκλοφορούν.

Οι Ιταλοί συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση λόγω του κορονοϊού. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις και να πάνε στην εξοχή και στα χωριά για να γιορτάσουν το Καθολικό Πάσχα.

Συγκεκριμένα το τελευταίο σαρανταοκτάωρο διενεργήθηκαν πάνω από 800.000 έλεγχοι από αστυνομικούς, καραμπινιέρους, τροχαία και την οικονομική αστυνομία.

Τα πρόστιμα για παραβίαση των προβλεπόμενων περιορισμών ήταν 36.712, ενώ ασκήθηκαν και 84 ποινικές διώξεις σε βάρος πολιτών που έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον ιό και εντοπίσθηκαν να κυκλοφορούν στο δρόμο.

Οι αρχές είναι ικανοποιημένες, διότι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε αύξηση των προστίμων μόνον της τάξης του 10%.

Παράλληλα, αστυνομία και καραμπινιέροι έκαναν γνωστό ότι οι εικόνες και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο με ορισμένες ουρές σε περιφερειακούς δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας οφείλονταν στα αυξημένα μπλόκα που είχαν στηθεί για να ελεγχθούν σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν από την Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών και πέρα.