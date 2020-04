Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Προστατεύουμε τα σύνορα μας με μεγάλη αποφασιστικότητα (βίντεο)

Τι είπε για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στα λιμάνια. Ποια είναι η κατάσταση στα σύνορα.

Για την κατάσταση στην χώρα και την συμμόρφωση της πλειοψηφίας των πολιτών με τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού, αλλά την φύλαξη των συνόρων με αφορμή τις προκλήσεις της Τουρκίας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Όπως είπε ο Υπουργός οι πολίτες έχουν κατανοήσει την κρισιμότητα και την σκοπιμότητα των περιοριστικών μέτρων. 'Όπως είπε εδώ και και τρεις εβδομάδες ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, και στα λιμάνια και ταξιδεύουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι άλλα και αυτούς, όπως ανέφερε, "τους προτρέπουμε να μην πηγαίνουν στα νησιά".

Σχετικά με τα όσα συνέβησαν σε εκκλησίες τις τελευταίες ημέρες ο κ.Πλακιωτάκης τόνισε ότι αυτή την περίοδο κρίνεται η υπευθυνότητα μας και όχι η πίστη μας και σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσουμε ότι φτιάξαμε μέχρι σήμερα.

Σχετικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας και τις πληροφορίες ότι συγκεντρώνει μετανάστες στα τουρκικά παράλια, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση του στρατού προστατεύσαμε τα σύνορα μας με μεγάλη αποφασιστικότητα και συνεχίζει να το κάνει χωρίς κανέναν εφησυχασμό.

Τέλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και γι' αυτό έχουμε περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές.