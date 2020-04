Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Μεγάλη Τρίτη από την Λίτσα Πατέρα (βίντεο)

Ποιους επηρεάζει η Αφροδίτη. Ποίοι έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές υποχρεώσεις.