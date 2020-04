Οικονομία

Μακροχρόνια άνεργοι: τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα 400 ευρώ

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφάπαξ ενίσχυση. Ποιοι και πως θα πάρουν το βοήθημα.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χορήγηση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που απέκτησε την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από την 1η Απριλίου 2019 και μετά και διατηρεί την ιδιότητα αυτή, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων μακροχρόνια ανέργων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται, εφόσον από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο. Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου, προκειμένου περί αλλοδαπών. Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMΚΑ). Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού και IBAN, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρίσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ.