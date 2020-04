Υγεία - Περιβάλλον

Πάσχα και καραντίνα: πώς να συγκρατήσετε το βάρος σας

Συναισθηματική υπερφαγεία λόγω καραντίνας, νηστεία και μετά πασχαλινό τραπέζι... Πώς θα καταφέρουμε να μην πάρουμε κιλά;

Μετά από 20 μέρες αυστηρής καραντίνας για τους περισσότερους, πολλοί ήδη μετρούν παραπάνω κιλά. Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα και το φαγητό της «παρηγοριάς» δεν συγχωρούνται κι έτσι έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν μέσα από τα ρούχα. Σε αυτή την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση θα έρθουν να προστεθούν και τα κιλά που προσθέτουν κάθε χρόνο τα πασχαλινά εδέσματα. Η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος Αναστασία Δουλγέρη εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τι πρέπει να προσέχουν όλοι και παράλληλα δίνει χρήσιμες συμβουλές. Πρωτίστως όμως τονίζει την σημασία της φυσικής άσκησης που σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή μπορούν να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσιόδρας ενθάρρυνε τους πολίτες να στέλνουν τον αριθμό 6 και να βγαίνουν για 45 λεπτά περπάτημα την ημέρα. Η φυσική δραστηριότητα αυτές τις ημέρες της καραντίνας είναι πολύ σημαντική γιατί ενισχύει την φυσική μας κατάσταση και ισχυροποιεί έτσι και το ανοσοποιητικό. Άλλωστε, ίσως δεν θα έχουμε ποτέ ξανά την ευκαιρία να διαθέσουμε τόσο ελεύθερο χρόνο για φυσική δραστηριότητα! Μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις και στο σπίτι, ήδη στο διαδικτύου κυκλοφορούν πολλά βίντεο με ασκήσεις που δεν απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό, αλλά φυσικά και σε εξωτερικούς χώρους τώρα που ο καιρός έχει βελτιωθεί πολύ! Είναι πολύ έξυπνο να προγραμματίζουμε την φυσική μας δραστηριότητα την ώρα που νιώθουμε περισσότερο ευάλωτοι στο φαγητό! Αν για παράδειγμα έχουμε παρατηρήσει πως μετά τις 6 το απόγευμα μας πιάνει μια μανία να τσιμπολογήσουμε, αν βγούμε εκείνη την ώρα για περπάτημα είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε τον κίνδυνο του τσιμπολογήματος καθώς οι ορμόνες που εκκρίνονται κατά την άσκηση δημιουργούν το αίσθημα της ευφορίας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναστασία Δουλγέρη.

Άλλωστε, μπορεί κανείς να διατηρήσει το βάρος του κάνοντας τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, όπως δείχνουν πολλές έρευνες, καθώς καίει αρκετές θερμίδες όταν καθαρίζει με ηλεκτρική σκούπα, σφουγγαρίζει ή καθαρίζει τον κήπο του. Αρκετές θερμίδες καίει επίσης κάποιος στο παιχνίδι με τα παιδιά του. Επειδή κανένα τρόφιμο δεν μπορεί από μόνο του να προκαλέσει απώλεια βάρους, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε σημασία στο σύνολο των ημερήσιων θερμίδων που καταναλώνουμε και να αποκτήσουμε περισσότερο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

«Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο λίπος που καταναλώνουμε καθώς αυτό προσδίδει πολλές θερμίδες. Σ' αυτά ανήκουν όλα τα λίπη και έλαια από το ορατό λίπος του κρέατος μέχρι το ελαιόλαδο, καθώς και οι ξηροί καρποί. Ένα γραμμάριο λίπους προσδίδει 9 θερμίδες σε αντίθεση με το 1 γραμμάριο πρωτεΐνης ή υδατάνθρακα που προσδίδει μόλις 4 θερμίδες. Δεν έχει λοιπόν καμία αξία να στερούμαστε τα φρούτα ή το ψωμί και να τρώμε χωρίς μέτρο ξηρούς καρπούς ή λάδι στη σαλάτα μας», λέει η κ. Δουλγέρη.

Ο στόχος αυτές τις ημέρες είναι να καταναλώνουμε τρόφιμα που θα μας προκαλέσουν κορεσμό χωρίς πολλές θερμίδες προσθέτει και συνεχίζει: «Αυτό το επιτυγχάνουμε καταναλώνοντας σαλάτες με μεγάλη ποικιλία λαχανικών. Οι φυτικές ίνες που περιέχονται στα λαχανικά προκαλούν διάταση του στομάχου και αυτό σηματοδοτεί το αίσθημα του κορεσμού. Εναλλακτικά, μπορούμε να φτιάξουμε και βελουτέ χορτόσουπες με τα λαχανικά μας και να φάμε μεγάλη ποσότητα από αυτές χωρίς ενοχές. Θεωρώ ότι τα μανιτάρια και οι πιπεριές επειδή περιέχουν πολλές φυτικές ίνες και είναι λίγο δύσπεπτα τις περισσότερες φορές μπορούν να μας βοηθήσουν στο στόχο μας. Μια άλλη σούπερ τροφή που προσδίδει λίγες θερμίδες και μεγάλη πληρότητα αλλά και ποικιλία βιταμινών είναι το βραστό αβγό! Στο τέλος της ημέρας όμως, αυτό που θα βοηθήσει τον μεταβολισμό μας είναι το ενεργειακό ισοζύγιο που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την φυσική δραστηριότητα η οποία και αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο στην προσπάθεια μας να ενισχύσουμε τον μεταβολισμό μας» και παράλληλα τονίζει πόσο σημαντική είναι η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

«Με έκπληξη πολλοί διαπίστωσαν κάτι που ο ΠΟΥ αναφέρει εδώ και χρόνια, ότι δηλαδή η παχυσαρκία είναι νόσος. Η φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με μια διατροφή στο πλαίσιο του μεσογειακού τύπου είναι το κλειδί για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό. Επιπρόσθετα, τροφές όπως οι ανάλατοι και άψητοι ξηροί καρποί, τα μικρά ψάρια, το αβοκάντο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ισχυρές αντιοξειδωτικές τροφές που θα μας βοηθήσουν να ισχυροποιήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Η βιταμίνη D έχει επιβεβαιωμένα πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων του νέου ιού και για το λόγο αυτό, όσοι αντιμετωπίζουν έλλειψη ή ανεπάρκεια θα πρέπει να προσλαμβάνουν την βιταμίνη εξωγενώς», λέει η κ. Δουλγέρη.

Αν και η κατανάλωση της ενδεδειγμένης ποσότητας τροφής είναι ο βασικότερος τρόπος για τον έλεγχο του βάρους, υπάρχουν ωστόσο κάποια τρικς τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. «Αυτές οι ημέρες του εγκλεισμού είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας να μαγειρέψουμε στο σπίτι μας! Βέβαια ίσως το κάναμε με λίγο ανορθόδοξο τρόπο! Ψήσαμε όλοι ψωμί, φτιάξαμε κουλουράκια, πίτσες, μακαρονάδες, γλυκά. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που πολλοί είδαν τον δείκτη της ζυγαριάς τους να ανεβαίνει 2-3 κιλά. Ακόμη και αυτές τις ημέρες που είμαστε στο σπίτι είναι καλό να έχουμε οριοθετημένα τα γεύματα μας και να αποφεύγουμε το τσιμπολόγημα μεταξύ αυτών.

Πώς θα τα καταφέρουμε;

* Καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα λαχανικών

* Πίνοντας πολύ νερό και αφεψήματα χωρίς ζάχαρη

* Καταναλώνοντας φρούτα μεταξύ των γευμάτων μας

Πριν καταναλώσουμε κάτι είναι καλό να περιμένουμε 5-10 λεπτά. Ακόμη και αν θέλουμε να τσιμπολογήσουμε κάτι ας το τοποθετήσουμε σε ένα πιάτο για να αποτυπωθεί η εικόνα του γεύματος στο μυαλό μας», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναστασία Δουλγέρη και προσθέτει καταλήγοντας ότι: «Η ημέρα του Πάσχα ήταν πάντα μια ημέρα συνδυασμένη με το φαγητό! Τσουρέκια, κουλουράκια, κοκορέτσι, μαγειρίτσα, αρνί ή κατσίκι πάντα υπήρχαν στο γιορτινό τραπέζι! Έτσι θα γίνει με το έναν ή τον άλλο τρόπο και φέτος! Όμως, φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει σημασία η επόμενη μέρα! Μην μαγειρέψετε ποσότητες που θα περισσέψουν, μην ξεχάσετε τα φρούτα και τις σαλάτες σας που θα σας βοηθήσουν στο αίσθημα της πληρότητας και του κορεσμού, πιείτε πολύ νερό και αναζητήστε τον ήλιο στις αυλές και τα μπαλκόνια των σπιτιών σας! Αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό για όλους μας! Ίσως θα είναι και το Πάσχα που θα θυμόμαστε όλοι για πάντα. Το Πάσχα που θα είμαστε μακρυά από τους αγαπημένους μας αλλά και τόσο κοντά στην πίστη μας για Ανάσταση και ανάταση».