Οικονομία

Σταϊκούρας: Έχουμε αρκετά “καύσιμα” για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών επισημαίνει, ωστόσο, πως περιμένει μία πιο τολμηρή παρέμβαση της Ευρώπης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στην υγειονομική κρίση, τα προβλήματα της οικονομίας και τις λύσεις που σχεδιάζονται αναφέρεται ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής

Τονίζει ότι «έχουμε αρκετά “καύσιμα” για την επανεκκίνηση της οικονομίας όμως πρέπει πρώτα να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία -νοικοκυριά και επιχειρήσεις- ώστε να βγει όρθια από την παρούσα δοκιμασία».

«Με το συνεκτικό, δυναμικό σχέδιό μας ανταποκρινόμαστε από την πρώτη στιγμή στην ανάγκη αυτή, στηρίζοντας το σύστημα της δημόσιας Υγείας, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και το εισόδημα των εργαζομένων, τονώνοντας την κοινωνική συνοχή, θέτοντας ταυτόχρονα και τις βάσεις για δυναμική ανάκαμψη στη μετά τον κορονοϊό εποχή», αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε με σχέδιο και μεθοδικότητα, ώστε, το συντομότερο δυνατόν, να δημιουργήσουμε και πάλι νέες θέσεις απασχόλησης, να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και να διατηρήσουμε την κουλτούρα πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Και αυτό θα πράξουμε, για το σήμερα και το αύριο της ελληνικής οικονομίας».

Η Κυβέρνηση, με τα οριζόντια μέτρα που έχει λάβει για τη στήριξη εργαζομένων και εργοδοτών, έχει απλώσει “δίχτυ προστασίας” για την πλειοψηφία των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και για τον τουρισμό, τονίζει και υπογραμμίζει πως «σε δεύτερο στάδιο, άμεσα, δρομολογούνται στοχευμένες κλαδικές πολιτικές, σε τομείς που υφίστανται τα μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα, όπως είναι ο 12μηνος και εποχικός τουρισμός, η ενέργεια, η ακτοπλοΐα, οι μεταφορές, τμήματα του πρωτογενούς τομέα κ.ά.»

«Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον τουριστικό κλάδο, μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε στη διευθέτηση του ζητήματος των ακυρώσεων ταξιδιών, ενώ προβλέπεται χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που παραμένουν ανοιχτά κατ’ εξαίρεση».

Τέλος, δεν κρύβει ότι περιμένει κάποια πιο τολμηρή παρέμβαση της Ευρώπης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης που περιλήφθηκε στην αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup. «Είναι κρίσιμο το Ταμείο να αποκτήσει ισχυρά “εργαλεία” και ικανούς πόρους, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια ισχυρή ένεση ρευστότητας, την οποία χρειάζονται όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες».