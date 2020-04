Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γενέθλια και τούρτα στον διάδρομο του νοσοκομείου (βίντεο)

Ξεχωριστή έτσι κι αλλιώς η ημέρα, ωστόσο οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Ξάνθης, έστειλαν κι άλλο ένα μήνυμα, για την νίκη της ζωής.

Παρά την κούραση και την καθημερινή καταπόνηση από την συνεχή προσπάθεια για παροχή ιατρικής φροντίδας στην εποχή του κορονοϊού, το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Ξάνθης δεν αποθαρρύνθηκε και γιόρτασε τα γενέθλια ενός γιατρούς πτέρυγας.

Στο Νοσοκομείο Ξάνθης, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό δίνουν καθημερινά μεγάλη μάχη με εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες αντιξοότητες συσφίγγουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ τους και τους «δένουν» σαν οικογένεια.

Έτσι, με αφορμή γενέθλια γιατρού πτέρυγας COVID-ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ήρθαν πιο κοντά για να του τραγουδήσουν το τραγούδι των γενεθλίων με μία τούρτα στα χέρια.