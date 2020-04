Πολιτισμός

Πέθανε ο παππούς από το “Ταμάμ”, Μπάμπης Γιωτόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ένας από τους αγαπημένους παππούδες της τηλεόρασης.

Πέθανε το Πάσχα ο Μπάμπης Γιωτόπουλος, ο ηθοποιός που είχαμε απολαύσει πρόσφατα στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Ταμάμ».

Επρόκειτο για ηθοποιός με μακρύ βιογραφικό στο θέατρο, καθώς και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Tη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας γράφοντας:

Δυστυχώς με πληροφόρησαν ότι δύο παλαίμαχοι συνάδελφοι από τα παλαιότερα μέλη μας του Τασεη έφυγαν από την ζωή χτες και σήμερα… Ο αγαπημένος μας Μπάμπης Γιωτόπουλος για πολλά χρόνια στέλεχος του Εθνικού μας Θεάτρου και ο Χρήστος Αναστασόπουλος που είχε ξεκινήσει στα μπουλούκια..Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…. Θα ετοιμάσουμε αφιερώματα για τους καλούς μας συναδέλφους ….Η φωτό από το ημερολόγιο του Τασεη 2018 με το αφιέρωμα στον Μπάμπη μας.