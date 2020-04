Κοινωνία

Υγειονομικό εξοπλισμό για προσφυγικούς καταυλισμούς από την Αυστρία στην Ελλάδα

Μεγάλη ποσότητα υγειονομικού υλικού στέλνει στη χώρα μας η Αυστρία. Το σχόλιο των Βρυξελλών.

(φωτογραφία αρχείου)

Συνολικά 181 κοντέινερ διαμονής και υγειονομικού εξοπλισμού για προσφυγικούς καταυλισμούς, ως συμβολή της στην αποφυγή μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορονοϊού, αποστέλλει η Αυστρία στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με αποψινή είδηση της δημόσιας Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης (ORF).

Η Αυστρία έθεσε σε διάθεση της Ελλάδας τα ειδικής κατασκευής κοντέινερ μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει την μεταφορά τους, αναφέρεται σχετικά.

Όπως σημειώνεται στην είδηση, ο αρμόδιος για διαχείριση κρίσεων Επίτροπος της ΕΕ Γιάνεζ Λέναρτσικ, ευχαριστώντας την Αυστρία για την συμβολή της, τόνισε ότι "η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα".

Ο ίδιος, επισήμανε ότι χάρη στην αυστριακή συμβολή, η Ελλάδα θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού μεταξύ των ιδιαίτερα ευάλωτων προσφύγων.

Η Αυστρία είχε συνδράμει την Ελλάδα και στην προστασία των συνόρων στον Έβρο, με την αποστολή τον περασμένο Μάρτιο 13μελούς ειδικής ομάδας της ειδικής μονάδας της αυστριακής Αστυνομίας Cobra, όπως επίσης ενός τεθωρακισμένου ειδικού οχήματος, αλλά και ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Την αποστολή στελεχών της Cobra, η οποία βρέθηκε στον Έβρο, συγκεκριμένα στις Καστανιές, από τις 9 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, συνδράμοντας τις μονάδες ΕΚΑΜ για την προστασία των συνόρων, ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ είχε χαρακτηρίσει "ιστορικής διάστασης στην αυστριακή πολιτική ασφάλειας".

Όπως είχε τονίσει ο ίδιος, κατά την επιστροφή της μονάδας στη Βιέννη στις 3 Απριλίου, "στον Έβρο δεν προστατεύσαμε μόνο τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και τα δικά μας σύνορα".

"Μία ανοικτή Ευρώπη στο εσωτερικό, μπορεί να λειτουργήσει μόνο με μία αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων" είχε επισημάνει ο Καρλ Νέχαμερ, αναφέροντας ότι η αυστριακή αποστολή στα ελληνοτουρκικά σύνορα είχε αποσπάσει πολλούς επαίνους στην Ελλάδα.