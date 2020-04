Πολιτική

Ελληνοτουρκικά και κορονοϊός στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης Μητσοτάκη-Νεοφύτου

Τηλεδιάσκεψη ενόψει και των Συνόδων Κορυφής του ΕΛΚ και της ΕΕ που θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως την προσεχή Πέμπτη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού της Κύπρου Αβέρωφ Νεοφύτου. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης εξετάσθηκαν οι περαιτέρω κινήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Συζητήθηκε επίσης η πορεία της πανδημίας του κορονοϊού σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος της Κύπρου, ο κ. Νεοφύτου ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού από το Υπουργείο Παιδείας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παράλληλα, οι κ. Μητσοτάκης και Νεοφύτου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για την ατζέντα των Συνόδων Κορυφής του ΕΛΚ και της ΕΕ που θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως την προσεχή Πέμπτη. Παρών στη σημερινή τηλεδιάσκεψη από ελληνικής πλευράς ήταν επίσης ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου.