Λουκάκου: αρρώστησαν 23 στους 25 παίκτες της Ίντερ

“Δεν κάναμε ποτέ τεστ για τον κορονοϊό”, αποκάλυψε ο Βέλγος επιθετικός.

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προέβη ο Βέλγος επιθετικός της Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου, κατά τη διάρκεια συνομιλίας στο Instagram με την εκπρόσωπο και μάνατζερ του Μέρτενς, Κατ Κέρκοφχς.

«Επέστρεψα στην Ιταλία. Μας επιτράπηκε να πάμε στα σπίτια μας για λίγο, αλλά μας ξανακάλεσαν πολύ γρήγορα. Ο συμπαίκτης μου Ντιέγκο Γοδίν, για παράδειγμα, έπρεπε να κάνει τρεις πτήσεις για να φτάσει στην Ουρουγουάη. Μετά από λίγες μέρες, έπρεπε να επιστρέψει. Στην ομαδική μας συνομιλία με την ομάδα, φοβόμαστε όλοι την καραντίνα για δύο εβδομάδες», ξεκίνησε την αφήγησή του ο δυναμικός επιθετικός.

Στη συνέχεια, όμως, διηγήθηκε ένα απίστευτο παρασκήνιο. «Είχαμε μια εβδομάδα άδεια τον Δεκέμβριο. Επιστρέψαμε και, ορκίζομαι, ότι 23 στους 25 παίκτες ήταν άρρωστοι. Δεν είναι αστείο. Παίξαμε εντός έδρας εναντίον της Κάλιαρι και μετά από 25 λεπτά ένας από τους αμυντικούς μας (Σκρίνιαρ) έπρεπε να φύγει από το γήπεδο. Δεν μπορούσε να συνεχίσει, σχεδόν λιποθύμησε!», είπε.

Και συνέχισε: «Όλοι έβηχαν και είχαν πυρετό. Κι εγώ είχα ενοχλήσεις. Όταν άρχισα να ανεβάζω θερμοκρασία, ήμουν πολύ πιο ζεστός από το συνηθισμένο. Δεν είχα πυρετό εδώ και χρόνια. Μετά το παιχνίδι υπήρχε ένα δείπνο με τους καλεσμένους της Puma στο πρόγραμμα, αλλά ευχαρίστησα και πήγα κατευθείαν στο κρεβάτι. Δεν κάναμε ποτέ τεστ για τον ιό εκείνη τη στιγμή, οπότε δεν θα το μάθουμε ποτέ με σιγουριά».

Ερωτηθείς αν φοβήθηκε, απάντησε: «Η μητέρα μου έχει διαβήτη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ μου. Κάθε τέσσερις ώρες τηλεφωνώ εάν χρειάζεται κάτι. Φυσικά μου λείπει περισσότερο ο γιος μου, Ρομέο. Το σχέδιο ήταν να επαναφέρω τη μητέρα και τον γιο μου στην Ιταλία για την επιδημία του κορονοϊού. Έχω δύο διαμερίσματα εδώ, αλλά προφανώς τώρα δεν είναι η ώρα να επιστρέψουν».