Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: θα συνυπολογιστούν δεδομένα για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για το άνοιγμα των σχολείων και τις Πανελλαδικές ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α. Δημόπουλος.

Για την επόμενη μέρα, την επιστροφή στην καθημερινότητα αλλά και τα αυξημένα κρούσματα σε δομής το Κρανίδι μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α. Δημόπουλος.

“Στο Κρανίδι μέσα σε μια ημέρα έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος σε 500 άτομα” τόνισε ο κ. Δημόπουλος εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια τόνισε ότι θα συνυπολογιστούν δεδομένα για το πώς θα ανοίξουν, ενώ σημείωσε ότι θα ελεγχθούν και οι κινήσεις των άλλων χωρών και τα αποτελέσματα των δικών του ενεργειών.

Η κυβέρνηση επιθυμεί να διενεργηθούν οι Πανελλήνιες κοντά στην ημερομηνία που γίνονταν τα άλλα χρόνια, ενώ πρόθεσή μας είναι να μην χαθεί το εξάμηνο στα πανεπιστήμια, πρόσθεσε ο κ. Δημόπουλος.

Τέλος, για τα τεστ αντισωμάτων, δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν όταν τα τεστ αυτά θα είναι αξιόπιστα.