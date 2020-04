Life

Ο Στέλιος Κρητικός και τα παιδιά του στο “Πρωινό” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός, έχοντας δίπλα τους δύο γιούς και την μικρή κόρη του, μίλησε για την οικογένεια και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, λόγω καραντίνας.