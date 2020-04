Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 52χρονος βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από 20 μέρες (βίντεο)

Δείτε τη συγκινητική στιγμή που ο 52χρονος μαχητής εξέρχεται από την εντατική μετά από 20 μέρες μάχης με τον κορονοϊό!

Μετά από 20 μέρες νοσηλείας και μάχης με τον κορονοϊό ένας 52χρονος ασθενής αποσωληνώθηκε και βγήκε νικητής στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας.

Οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι τραυματιοφορείς τον αποχαιρέτησαν με χαμόγελα, φωτογραφίες και χειροκροτήματα!

Οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κρύψουν την χαρά τους, μιας και η κατάστασή του είχε κριθεί ιδιαίτερα σοβαρή.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο: