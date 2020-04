Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παρασκευή 24 Απριλίου και η εβδομάδα κλείνει με έντονο τρόπο από αστρολογικής απόψεως, αφού η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό στον Ταύρο είναι αρκετή για να φέρει τα πάνω-κάτω.

ΚΡΙΟΣ: Κάτι που χθες ήταν δικό μας δε σημαίνει ότι θα είναι και σήμερα ή αύριο… Ίσως λοιπόν βρεθείς στη θέση να πρέπει να παραχωρήσεις κάτι που ως τώρα σου ανήκε. Δε σου αρέσει να χάνεις, όμως τι θα έκανες στην περίπτωση μιας γάγγραινας όπου θα βρισκόσουν αντιμέτωπος με το δίλημμα να σου κόψουν ένα δάχτυλο ή να χάσεις τη ζωή σου; Η αξία που έχει κάθε τι στη ζωή μας δεν εξαρτάται μόνο από το τι είναι, αλλά κι από το πόσο μας κοστίζει. Κι εσύ φαίνεται πως είσαι σε μια φάση που επαναξιολογείς κάποια πράγματα.

ΤΑΥΡΟΣ: Ένα πολύ σημαντικό παρασκευοσαββατοκύριακο είναι αυτό για εσένα Ταυράκι μου, με την ανατρεπτική ενέργεια του Ουρανού στο ζώδιο σου να είναι σε πλήρη ισχύ, λόγω της συνόδου του με τον Ήλιο. Κι ενώ λοιπόν συνειδητοποιείς την ανάγκη και τα οφέλη μιας αλλαγής και αποφασίζεις να την κάνεις πράξη χωρίς περαιτέρω αναβολές ή καθυστερήσεις, φαίνεται ότι προκύπτουν εμπόδια που μπορεί να οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες τους οποίους είτε υποτίμησες είτε δεν είχες λάβει υπόψιν. Γι’ αυτό ναι στην αλλαγή, αλλά με σύστημα και τακτική.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό το πολύ ανατρεπτικό παρασκευοσαββατοκύριακο μπορεί να βρεθείς από την κόλαση στον παράδεισο σε μία μόνο στιγμή, κι αν όχι σε τέτοιο ακραίο βαθμό, τότε μιλάμε τουλάχιστον για μια αλλαγή που θα σε φέρει απ’ το σκοτάδι στο φως ή και το αντίστροφο… Στα ερωτικά σου τα πράγματα φαίνεται να περιπλέκονται, αφού από τη μία μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος με συναισθήματα που σε τρομάζουν και νιώθεις σαν κάποιος να σου κόβει την παροχή οξυγόνου κι από την άλλη κάποια μυστικά αποκαλύπτονται και ταράζουν τη γαλήνη σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται ότι βάζουν τον εγωισμό τους πάνω από τις δικές σου ανάγκες, αδιαφορώντας για το κατά πόσο η στάση τους σε απογοητεύει. Όσο σκληρό κι αν σου ακούγεται είναι σύνηθες να συμβαίνει και το κάνεις κι εσύ. Αυτό δε σημαίνει ότι σου αξίζει να τιμωρηθείς, αλλά χωρίς να κακιώνεις τους άλλους και χωρίς να αντιδράς απλώς για να δείξεις ότι μπορείς να αντιδράσεις, προσπάθησε να υπερασπιστείς και να κυνηγήσεις όσα χρειάζεσαι. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι θα ξενιστούν από τη συμπεριφορά σου, αλλά μάλλον είναι δικό τους πρόβλημα.

ΛΕΩΝ: Σε ένα κόσμο που αλλάζει εσύ πως μπορεί να σχεδιάζεις την επιβίωση σου χωρίς να σκοπεύεις να κάνεις την παραμικρή αλλαγή; Στην πραγματικότητα αυτή την περίοδο μπορεί να υποτιμάς γενικότερα τη δύναμη που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου, όμως αυτό δε θα σου διασφαλίσει κάτι σχετικά με το αποτέλεσμα. Είναι σαν ο εχθρός να είναι προ των πυλών κι εσύ τον αντιμετωπίζεις κάνοντας ότι δεν τον βλέπεις. Τι θα γίνει όταν περάσει τις πύλες;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Ουρανό και τον Ήλιο να συναντιούνται στον 9ο ηλιακό σου οίκο αρχίζεις να αναθεωρείς σχετικά με το κατά πόσο οι έως τώρα επιλογές σου είναι κι αυτές που σε κάνουν όσο χαρούμενο θα ήθελες να είσαι. Ίσως νιώθεις πως είναι η στιγμή να πάρεις τα πράγματα λιγότερο σοβαρά και πιο ανάλαφρα από ποτέ, ίσως το μυστικό να βρίσκεται στο να σταματήσεις να ψάχνεις το μυστικό και απλώς να ζήσεις τη ζωή σου, ίσως το μόνο που χρειάζεται είναι να κλείσεις έναν κύκλο και να ξεκινήσεις το νέο ταξίδι που χρειάζεσαι...

ΖΥΓΟΣ: Με τα ξαφνικά και τα απρόοπτα που σηματοδοτεί η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό στον Ταύρο να αγγίζουν ένα μυστικό κομμάτι του ωροσκοπίου σου και κατά συνέπεια της ζωής σου είναι πιθανό αυτές εδώ τις μέρες να έρθεις αντιμέτωπος με αλήθειες που έχουν τη δύναμη να σε κάνουν να δεις αλλιώς τη ζωή σου, τον εαυτό σου ή κάποια σχέση σου. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν θέματα υγείας ή κάποιες απώλειες που θα σε κάνουν να σκεφτείς διαφορετικά. Σε κάποιες άλλες όμως φαίνεται να έρχεσαι σε επαφή με ανάγκες σου ή κάποια “θέλω” σου που ως τώρα αντιμετώπιζες σαν να ήταν ταμπού…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η καυτή πατάτα για σένα τα επόμενα χρόνια έχει όνομα και λέγεται “Ουρανός”, γιατί όσο εσύ προσπαθείς να διατηρείς κάποιες σταθερές στον τομέα των προσωπικών ή επαγγελματικών σου σχέσεων, τόσο αυτός θα φέρνει την ανατροπή στη ζωή σου. Μάλιστα αυτές εδώ τις μέρες που θα έχει και τη συνδρομή του Ήλιου από τη σύνοδο που σχηματίζουν αυτές οι ανατροπές παίζουν με ακόμη μεγαλύτερες πιθανότητες. Δε θα σε ωφελήσει κάπου το να αντισταθείς. Είναι σαν εκείνο το ρητό με το βιασμό που αν δεν μπορείς να τον αποφύγεις καλύτερα να τον απολαύσεις...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τους Ήλιο και Ουρανό σε σύνοδο στον 6ο ηλιακό σου οίκο μια αλλαγή κυρίως σε εργασιακό επίπεδο θα πρέπει να την περιμένεις. Κι αν δε μιλάμε για αλλαγή, τότε σίγουρα μιλάμε για μια ξαφνική ή ανατρεπτική εξέλιξη που είτε τη βρεις ευνοϊκή, είτε σε δυσκολέψει, έρχεται για να σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις από μία ρουτίνα που σε οδηγεί καρφί προς το αδιέξοδο. Από την άλλη, επειδή αυτή η ανατροπή θα μπορούσε να σχετίζεται και με κάποιο θέμα υγείας ή κάποιο ατύχημα καλό θα είναι να προσέχεις αυτές τις μέρες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τη σύνοδο του Ήλιου με τον Ουρανό στον τομέα των ερωτικών σου όλα τα σενάρια είναι πιθανά, γι’ αυτό καλό θα είναι κι εσύ να είσαι ανοιχτός σε πιθανές εκπλήξεις, για να μπορέσεις να τις απολαύσεις και να μην τις αντιμετωπίσεις σαν κίνδυνο, όπως συμβαίνει συνήθως όταν δεν έχεις τον έλεγχο μιας κατάστασης στα χέρια σου. Από την άλλη, είναι η κατάλληλη στιγμή για να δώσεις χώρο και έδαφος στη δημιουργικότητα σου να...απλωθεί, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσεις πολύ έξυπνα και να βρεις λύσεις σε κάποια αδιέξοδα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ας μην κοροϊδευόμαστε…Μπορεί η ανθρώπινη φύση σου να έχει ένα φόβο για τις αλλαγές και τις ανατροπές της ζωής, όμως είτε φανερά, είτε κατά βάθος έχεις ένα εθισμό με τις εκπλήξεις που σου επιφυλάσσει, γιατί έτσι νιώθεις ότι τα πράγματα εξελίσσονται και αυτό είναι κάτι που η δική σου φύση το έχει πραγματικά ανάγκη. Η σύνοδος του Ουρανού με τον Ήλιο στο ζενίθ του ωροσκοπίου σου μπορεί να μιλάει για αλλαγές στο σπίτι ή την οικογένεια, όμως από την άλλη φέρνει και καταστάσεις που καλείσαι να τις αντιμετωπίσεις με διαφορετικό τρόπο, αν θες να νιώσεις ότι πραγματικά εξελίσσεσαι και δεν είσαι δέσμιος κάποιων συμπεριφορών.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό στον Ταύρο θα σε φέρει αυτές τις μέρες σε επαφή με κάποια πρόσωπα που μπορεί ακόμα και να είχες ξεχάσει ότι υπάρχουν. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα σου είναι και ευχάριστο, αφού και μόνο το γεγονός ότι εκείνοι σε θυμούνται μπορεί να σου φανεί από γοητευτικό, μέχρι και τιμητικό. Από την άλλη θα έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς διαφορετικά κάποια πράγματα και να απαλλαγείς από αντιλήψεις που σε περιορίζουν. Μια νέα γνωριμία είναι επίσης πιθανή, ενώ επίσης καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσέξεις λίγο τα νεύρα σου, γιατί ίσως ξεσπάσεις άδικα σε κάποιους ανθρώπους.

Πηγή: astrologos.gr