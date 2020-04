Υγεία - Περιβάλλον

Γκουτέρες: ο κορονοϊός είναι η απόλυτη παγκόσμια πρόκληση

Το μήνυμα του Γ.Γ του ΟΗΕ για τον κορονοϊό με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Πολυμέρειας και Διπλωματίας για την Ειρήνη.

«Σε αυτή την καίρια στιγμή για τη διεθνή συνεργασία, σε αυτό το επετειακό έτος της 75ης επετείου των Ηνωμένων Εθνών, ας προσπαθήσουμε μαζί να υλοποιήσουμε το όραμα των ιδρυτών μας για ένα υγιές, ισότιμο, ειρηνικό και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους» τονίζει σε μήνυμά του για τη Διεθνή Ημέρα Πολυμέρειας και Διπλωματίας για την Ειρήνη, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Χαρακτηρίζει, μάλιστα, τη μεγαλύτερη διεθνή πρόκληση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, «να αντλήσουμε τα κατάλληλα διδάγματα για τις αδυναμίες και τις ανισότητες που έχει αποκαλύψει ο ιός και να κινητοποιήσουμε επενδύσεις στην εκπαίδευση, τα συστήματα υγείας, την κοινωνική προστασία και την ανθεκτικότητα».

Ξεκινώντας το μήνυμά του ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτηρίζει την πανδημία του κορονοϊού ως την απόλυτη παγκόσμια πρόκληση και επισημαίνει ότι αποτελεί μία τραγική υπενθύμιση για το πόσο στενά συνδεδεμένοι είμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει να ανάγκη «να εργαστούμε μαζί ως μία ανθρώπινη οικογένεια» για την καταπολέμησή του. «Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να σώσουμε ζωές και να μετριάσουμε την οικονομική και κοινωνική καταστροφή» υπογραμμίζει περαιτέρω.

Εστιάζοντας στο θέμα της πολυμέρειας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει ότι δεν είναι μόνο ζήτημα αντιμετώπισης κοινών απειλών, αλλά η αξιοποίηση των κοινών ευκαιριών, και εκφράζει την πεποίθηση πως «έχουμε τώρα την ευκαιρία να ανακάμψουμε καλύτεροι απ' ό,τι στο παρελθόν στοχεύοντας σε χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες». Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, σημειώνει ότι δεν είναι αρκετό να διακηρύττουμε τις αρετές της πολυμέρειας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε την πρόσθετη αξία της. «Η διεθνής συνεργασία πρέπει να προσαρμοστεί στους καιρούς που αλλάζουν» συμπληρώνει.

Ειδικότερα, αναδεικνύει πως «χρειαζόμαστε μία δικτυωμένη πολυμέρεια, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των παγκόσμιων πολυμερών οργανισμών, με περιφερειακούς που μπορούν να κάνουν τις ζωτικής σημασίας συνεισφορές. Μία χωρίς αποκλεισμούς πολυμέρεια βασισμένη στην έντονη αλληλεπίδραση με την κοινωνία των πολιτών, με τις επιχειρήσεις, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους φορείς… εκεί που η φωνή των νέων είναι αποφασιστική για τη διαμόρφωση του μέλλοντος μας».