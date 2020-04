Αθλητικά

Κορονοϊός: στην εντατική ποδοσφαιριστής της Μονπελιέ

Ο 23χρονος μέσος μπήκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από επιδείνωση της κατάστασής του.

Στην εντατική βρίσκεται από χθες ο μέσος της Μονπελιέ, Τζούνιορ Σαμπιά, ο οποίος νοσηλευόταν σε κλινική από το πρωί της Δευτέρας, λόγω ενοχλητικών συμπτωμάτων, αυξάνοντας την υποψία για πιθανή μόλυνση Covid-19, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα L'Equipe.

Χθες το απόγευμα ο 23χρονος μέσος μπήκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας άλλου ιδρύματος, δεδομένης της επιδείνωσης της κατάστασής του. Ούτε ο σύλλογος ούτε ο συνοδός του παίκτη ήθελαν να πουν κάτι περισσότερο. Χωρίς να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του εν λόγω παίκτη, η Μονπελιέ δημοσίευσε τελικά ένα δελτίο Τύπου αργά χθες το απόγευμα:

«Μετά από αναπνευστικά προβλήματα, ένας από τους παίκτες μας νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο του Μονπελιέ για δύο ημέρες σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον για να επωφεληθεί από τη κατάλληλη φροντίδα».

Έφτασε από τη Νιόρ (Ligue 2), το καλοκαίρι του 2017 και αγωνίζεται για σχεδόν τρία χρόνια στη Μονπελιέ. Από την αρχή της πανδημίας, ο Σαμπιά που κατάγεται από τη Λιόν, είχε επιλέξει να μείνει στο σπίτι του στο Μονπελιέ.

Εάν οι εξετάσεις επιβεβαιώσουν τη μόλυνση από κορονοϊό, θα είναι η πρώτη αποδεδειγμένη περίπτωση ενός παίκτη της Ligue 1. Ο Νοτιοκορεάτης Χιουν Χουν Σουκ, που παίζει με τη Τρουά στη Ligue 2, είχε γίνει τον Μάρτιο ο πρώτος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στη Γαλλία.