Τεχνολογία - Επιστήμη

ΟΟΣΑ: Παράδειγμα προς μίμηση η Ελλάδα στη χρήση ψηφιακών μέσων

Ως πρωτοπόρο παρουσιάζει την Ελλάδα στη χρήση των ψηφιακών μέσων ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προβάλλει την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση στη χρήση ψηφιακών μέσων με σκοπό τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού, λέγοντας πως αποτελεί "best practice".

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η Ελλάδα προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή ψηφιακών μέσων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

"Οι αρχές μπορούν να αποφύγουν περιττές επιβαρύνσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους συμβαλλόμενους, επιτρέποντας τη χρήση ψηφιακών μέσων όπως εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (κάτι που έκανε η Ελλάδα από την αρχή της κρίσης, ενώ πρόσφατα υιοθετήθηκε και στη Γαλλία) αντί της χρήσης εντύπων, και αποφεύγοντας πλήρως διαδικασίες οι οποίες αποδεδειγμένα δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων μετάδοσης του κορωνοϊού", αναφέρει η έκθεση.