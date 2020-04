Οικονομία

Νυχτερινό τιμολόγιο στο ρεύμα: Αυλαία για τη θερινή περίοδο

Σε ισχύ το θερινό ωράριο του νυχτερινού οικιακού ρεύματος. Οι ώρες και η περίοδος ισχύς του.

Την έναρξη του νυχτερινού οικιακού τιμολογίου θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2020 ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται ότι η ισχύς της θερινής περιόδου διαρκεί από 1 Μαΐου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 και με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους